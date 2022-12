Forspoken: l’ultimo trailer mette in mostra le funzioni di DualSense

Un trailer vibrante nelle emozioni e non solo: Forspoken non mancherà di trarre il massimo da PS5 e dalle feature del controller DualSense

Il team di sviluppo Luminous Productions e il publisher Square-Enix hanno appena pubblicato un nuovo trailer per Forspoken, dedicandolo all’utilizzo che il gioco farà delle feature di DualSense. Sappiamo bene ormai quanto il colosso dei giochi di ruolo ami coccolare l’utenza Sony, ed è naturale che l’esclusiva (sul fronte console) tragga il massimo dal rivoluzionario controller del monolito bianconero delle meraviglie. Anche se non avete giocato l’ultima demo, molte delle funzioni vi saranno familiari visto l’utilizzo analogo in altri titoli per la console del titano cobalto.

Un fascino tangibile: il trailer per le feature di DualSense in Forspoken

Non possiamo parlare delle funzioni di DualSense senza menzionare i grilletti adattivi, che il trailer poco sorprendentemente conferma faranno capolino anche in Forspoken. La loro resistenza alla pressione delle dita varierà in base alle magie usate dal giocatore. Per fare un esempio, Burst Shot darà la sensazione di essere un flusso continuo di colpi prima del proiettile pesante roccioso alla fine della scarica. Allo stesso modo, la grande vampata di Crucible sarà tangibile. Per immaginare il resto, non vi resta che mettere in pausa la lettura e dare un’occhiata al video che abbiamo incluso qui sotto.

Le diverse superfici lasceranno sulla pelle una sensazione differente grazie al feedback aptico del controller. Il braccialetto senziente del giocatore, Cuff, si farà sentire inoltre dall’altoparlante presente sulla periferica. Il gioco sarà disponibile a partire dal 24 di un già affollato gennaio, solo su PS5 per il mondo console e su PC per i puristi di mouse e tastiera. I preordini per l’edizione standard o per la Digital Deluxe sulla console Sony risulteranno in oggetti in-game a tema. Parliamo ad esempio della collana Symbol Combo, delle unghie Trigger Happy e della cappa No Limits. Non c’è dubbio: la fedeltà va sfoggiata con stile!

Ora sta a voi dirci la vostra: siete pronti a distruggervi le mani a suon di incantesimi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.