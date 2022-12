Dead Space: lo sviluppo del remake raggiunge la fase gold

Nello spazio, nessuno può sentirti nuotare nell’oro: il remake della prima (dis)avventura di Isaac Clarke, Dead Space, entra in fase gold

Non possiamo certo prendercela con Geoff Keighley se in uno dei suoi ultimi show c’era “molto spazio stasera”: il gioco da cui è partito il filone videoludico horror cosmico, Dead Space, sta per ricevere un remake e quest’ultimo ha toccato la fase gold. Contribuendo a un 2023 sempre più ben avviato a fare scempio del nostro conto in banca, il gioco si prepara a dare il via al nuovo anno con il botto. Il team di sviluppo ha riportato la buona notizia su Twitter, e nel caso qualcuno tra voi non ricordi il significato della metafora aurea, tutto ciò che resta al gioco è la spedizione.

Più oro che in un brano di Mango: la fase gold del remake di Dead Space

Qui sotto potete trovare il tweet di Motive Studio circa la fase gold del remake di Dead Space. Lo sviluppo di base del gioco è concluso, e al codice non rimane altro che finire sui dischi (e, non prima com’è giusto che sia, sui vari marketplace). Naturalmente gli sviluppatori non dormiranno sugli allori, dando invece la caccia ai vari bug del caso per un’eventuale patch del day one. Il gioco si pone come una nuova visita nel mondo dell’amato classico del 2008, non priva però di migliorie. Le quest secondarie sono solo la punta dell’iceberg, in quanto il protagonista Isaac Clarke sarà stavolta doppiato.

WE ARE WHOLE AGAIN. The entire Motive team is excited to announce that Dead Space has gone gold! Thanks to all the fans who supported us this far. See you all on January 27th! pic.twitter.com/ifwcgs4Ofe — Motive (@MotiveStudio) December 15, 2022

Questa ricostruzione propone anche, come negli ultimi due God of War, un piano sequenza (altresì detto “oner” nel gergo registico, ndr) ininterrotto. Chiaramente il motore grafico non è tutto, poiché anche sul fronte del gameplay ci sono novità piacevoli. Al di là delle varie migliorie ai controlli a gravità zero, la USG Ishimura non presenterà caricamenti. Oltre ad armeggiare con le armi, però, il team di sviluppo si è sbizzarrito nel rappresentare la violenza con il neonato “peeling system”. Siccome il termine si può tradurre come “sistema di sbucciamento”, possiamo solo immaginare cosa ci aspetta. Il gioco saprà anche interpretare le situazioni, apportando i dovuti ritocchi là dove l’effetto sorpresa rischia di sfumare. Il gioco ci attende su PS5, Xbox Series X/S e PC il 27 gennaio.

Ora sta a voi dirci la vostra: siete pronti a iniziare l’anno col botto… di spaventi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.