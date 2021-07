CoD Black Ops Cold War: la versione PC supporta ora il DualSense

A sorpresa (Treyarch non ha detto nulla) alcuni utenti hanno segnalato che CoD Black Ops Cold War su PC è compatibile con il DualSense

CoD: Black Ops Cold War ha appena aggiunto “silenziosamente” il supporto DualSense su PC. Lo sviluppatore Treyarch sembra aver appena aggiunto il supporto per il controller della nuova console ammiraglia di Sony. Nello specifico, il supporto per i trigger adattivi avanzati del controller è stato appena implementato e ora può essere utilizzato per Black Ops Cold War su PC. Vediamo tutti gli altri dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

CoD Black Ops Cold War: il gioco non è l’unico a supportare il DualSense su PC

I giocatori di CoD: Black Ops Cold War hanno scoperto per la prima volta su PC il supporto del controller DualSense oggi perché la cosa non è stata menzionata nelle nuove note sulla patch di Treyarch rilasciate qualche giorno fa. All’inizio di oggi, la Stagione 4: Reloaded è stata lanciata per Black Ops Cold War e, sebbene sia stata pubblicata una nuova lista di note sulla patch, non si è parlato del supporto DualSense su PC.

La tecnologia dei trigger adattivi funziona brillantemente sul gioco, permettendovi una mira precisa e realistica. Vale la pena notare che questa nuova aggiunta per Black Ops Cold War funziona solo se il controller è collegato al PC con un cavo USB-C.

Per ora sono due gli altri giochi che dispongono del supporto al DualSense su PC. Negli ultimi due mesi, sia Assassin’s Creed Valhalla che Metro Exodus hanno ricevuto silenziosamente aggiornamenti che hanno abilitato i trigger adattivi del controller DualSense. Proprio come Black Ops Cold War, non c’è mai stata alcuna conferma ufficiale o annuncio da parte dei rispettivi sviluppatori o publisher sull’aggiunta e i giocatori sono stati lasciati “soli” a scoprire la nuova funzionalità. Si tratta comunque un’ottima aggiunta per tutti e tre i giochi, poiché il controller DualSense è davvero uno dei pezzi più impressionanti della tecnologia di gioco in circolazione in questo momento, ma il “silenzio” sul supporto in questione è quanto mai singolare.

E voi? Avete già provato il DualSense con i giochi suddetti? Che ve ne è parso? scrivetecelo qui in basso nella sezione commenti. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.