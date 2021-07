Aggiornamento COD: tutte le novità della Season 4 Reloaded di Cold War e Warzone

In questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con l’aggiornamento Reloaded della Season 4 di COD: Warzone e Cold War

Call of Duty: Black Ops Cold War, il nuovo FPS sviluppato da Treyarch e Raven Software, ormai è disponibile da un bel po’ di tempo ma nonostante ciò continua ad essere davvero molto giocato. Questo è dovuto ovviamente alla qualità del titolo, ma anche alla costante aggiunta di nuovi contenuti. Da pochissimo infatti è stata rilasciata la patch Reloaded per la Season 4 di COD: Black Ops Cold War e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con questo aggiornamento.

Un peso non indifferente

Anche questa volta, a seconda che giochiate con COD: Warzone oppure Cold War, il peso dell’aggiornamento Reloaded per la Season 4 varieranno un bel po’. Se avete Cold War le dimensioni della patch saranno le seguenti: 14.5 GB su PS4, 17.9 GB su PS5, 13 GB su PC, 11.4 GB su Xbox One e 21.3 GB su Xbox Series X | S. Se invece avete solo Warzone allora dovrete fare riferimento a questo peso: 8.9 GB su PS4, 8.9 GB su PS5, 9.2 GB su PC, 9.2 GB su Xbox One e 9.2 GB su Xbox Series X | S.

Ufficialmente la Season 4 Reloaded inizierà domani mattina, ma per fortuna in quel momento molti di voi non dovranno scaricare nulla. In questi giorni infatti Treyarch e Infinity Ward hanno permesso agli utenti di ogni piattaforma di avviare in anticipo il download dell’aggiornamento. Certo, si tratta sempre di molti giga da scaricare, ma almeno se avete una connessione decente dovreste essere in grado di giocare già da domani mattina.

Multiplayer – Le novità dell’aggiornamento Reloaded della Season 4 di COD: Warzone e Cold War

Iniziamo subito parlando delle novità relative al multiplayer di COD: Black Ops Cold War che saranno introdotte con l’aggiornamento Reloaded della Season 4:

Rush 6v6 (lancio) Rush è una mappa che arriva direttamente da Black Ops II ma questa volta vi troverete nel mezzo di un campo da paintball. Questa arena caotica si presta perfettamente sia ai combattimenti ravvicinati che agli scontri dalla medio-lunga distanza.

(lancio) Cattura la bandiera (lancio) Finalmente ritorna cattura la bandiera, una modalità classica in cui due squadre devono catturare la bandiera avversaria e difendere la propria.

(lancio) Paintball Moshpit (in arrivo durante la stagione) Nel corso della stagione Treyarch porterà il paintball fuori dalla mappa Rush con una nuova modalità che sostituirà i classici suoni ed effetti della guerra con quelli di una semplice partita di paintball.

(in arrivo durante la stagione) Aggiunta la playlist Rush 24/7 (lancio)

(lancio) Aggiunta la playlist Cranked Moshpit (lancio)

(lancio) Disponibili nuovi blueprint

Aggiunta la nuova serie di punti Nuke

Zombi – Le novità dell’aggiornamento Reloaded della Season 4 di COD: Warzone e Cold War

L’aggiornamento Reloaded della Season 4 aggiungerà a COD: Cold War anche tanti contenuti relativi alla modalità Zombi:

Mauer der Toten (lancio) In questa nuova mappa zombi classica i giocatori dovranno affrontare le orde di non morti che infestano una Berlino Est devastata dalla guerra.

(lancio) Ritorna il Mule Kick (lancio) Con l’aggiunta di Mauer der Toten il Mule Kick, l’iconica bibita del primo Black Ops, sarà disponibile in tutte le mappe zombi del gioco.

(lancio) Granata LT53 Kazimir (lancio) Adesso sarà possibile creare in tutte le mappe zombi la Granata LT53 Kazimir, un potente esplosivo in grado di creare un buco nero capace di assorbire i non morti nelle vicinanze.

(lancio) Nuova mappa per la modalità Carneficina: Rush (lancio) Nel corso della stagione i giocatori PlayStation potranno affrontare i non morti all’interno di Rush, la nuova mappa multigiocatore in arrivo con la patch Reloaded.

(lancio) Ridotti i punti vita degli zombi nei round più avanzati

Potenziate armi ravvicinate e fucili da cecchino

Armi – Le novità dell’aggiornamento Reloaded della Season 4 di COD: Warzone e Cold War

Questo nuovo aggiornamento inoltre arricchirà il gioco con ben due nuove armi:

OTs 9 (lancio) Questa mitraglietta vanta un ottimo potere d’arresto e un’eccellente cadenza di fuoco, ma soffre a causa di un caricatore da soli 20 colpi.

(lancio) Mazza (in arrivo durante la stagione) Questa arma contundente medioevale è perfetta per eliminare i nemici vicini con un singolo colpo ben assestato.

(in arrivo durante la stagione)

Warzone – Le novità dell’aggiornamento Reloaded della Season 4 di COD: Warzone e Cold War

Oltre che a Cold War, l’aggiornamento Reloaded della Season 4 aggiungerà anche dei contenuti per COD Warzone:

Carico (lancio) In questa modalità 40 giocatori avranno il compito di scortare due carovane, mentre altri 40 dovranno cercare di sabotarli.

(lancio) Blueprint Blitz (in arrivo durante la stagione) Blueprint Blitz è una sorta di evento a tempo limitato di cui i giocatori potranno godere nel corso della season. Durante questo evento potrete trovare degli speciali contratti di contrabbando che se completati vi permetteranno di ottenere dei blueprint permanenti .

(in arrivo durante la stagione) Aggiunta una torretta automatica come nuova serie di punti

Questo è tutto

Queste sono tutte le novità principali che saranno introdotte con l’aggiornamento della Season 4 di COD: Warzone e Cold War, ma per informazioni relative ai Bug Fix dovremo aspettare il lancio ufficiale della stagione. Il nostro articolo si conclude qui, ma se volete essere davvero i migliori nel multiplayer, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante guide dedicate presenti sul nostro sito:

Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone sono disponibili ora per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S.