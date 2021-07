EA Play Live 2021: niente giochi Star Wars all’evento

Negli ultimi mesi, ci sono state voci di un presunto sequel di Star Wars Jedi: Fallen Order. Con l’EA Play Live in programma la prossima settimana, sembrava che ci sarebbe stato un annuncio o almeno un teaser. Sfortunatamente, però, l’account Twitter ufficiale di EA Star Wars ha confermato che nessun nuovo gioco di Star Wars sarà presentato all’evento EA Play Live 2021. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Tutti gli amanti di Guerre Stellari rimarranno a bocca asciutta nell’immediato: nessun gioco a tema Star Wars sarà mostrato all’evento EA Play Live 2021. Nonostante questo (per molti) deludente annuncio, i non vede l’ora di “festeggiare con voi il prossimo anno”, ossia quando condividerà la propria “visione per la Galassia molto, molto lontana!” Se non altro, queste sibilline parole potrebbero alludere a un possibile annuncio o due l’anno prossimo. Forse anche novità sul prossimo grande Star Wars Battlefront? Non sarebbe troppo strano, anche se data l’attenzione di DICE su Battlefield 2042 per il prossimo futuro, resta da vedere.

We won’t be showing any new Star Wars games at EA Play Live on July 22nd…but all of us look forward to celebrating with you next year when we share our vision for the Galaxy far, far away!

— EA Star Wars (@EAStarWars) July 15, 2021