Phil Spencer loda il DualSense ed ipotizza aggiornamenti per il pad Xbox

Il lavoro fatto da Sony con il DualSense è stato molto apprezzato da Phil Spencer, che ipotizza alcune modifiche all’attuale pad di Xbox

Il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, ha recentemente scambiato quattro chiacchiere con i ragazzi di Kinda Funny, soffermandosi sugli argomenti più disparati. Tra questi figurano anche i complimenti rivolti a Sony per il lavoro fatto con il DualSense, il nuovo pad abbinato a PS5, che è stato molto apprezzato dal boss Microsoft, come aveva già dichiarato in passato. A tal proposito, ha anche suggerito che il controller Xbox potrebbe ricevere delle revisioni nel prossimo futuro, magari proprio per abbracciare le feature introdotte da Sony con il suo nuovo device.

Phil Spencer ipotizza revisioni del pad Xbox che potrebbero replicare il DualSense

Ovviamente le feature che hanno maggiormente impressionato Spencer non possono essere altro che il feedback aptico ed i trigger adattivi, capaci di restituire un feedback quanto più immersivo e marcato di quanto avviene sullo schermo di gioco. Novità che vanno decisamente in controtendenza con l’operato Microsoft, che con il pad Xbox ha scelto un approccio decisamente più conservativo, adottando la filosofia del detto squadra che vince non si cambia, che ha portato il controller di Series X e Series S a rimanere praticamente invariato rispetto alla generazione precedente.

Nel corso dell’intervista, comunque, Spencer non cita in modo esplicito le eventuali nuove feature che affiancheranno il dispositivo:

“Stiamo pensando ad una nuova tipologia di dispositivi, in grado di portare più giochi in più luoghi. Avremo, con tutta probabilità, da lavorare anche sul controller. Penso che Sony abbia fatto un buon lavoro con il suo pad, ne stiamo tenendo conto, e ci sono degli aggiustamenti che dovremo fare.”

In tal senso è utile notare come ad inizio anno agli utenti Xbox sia stato proposto un questionario, tramite il quale si chiedeva quali modifiche al pad sarebbero state gradite. Spencer si è anche soffermato sulla VR ed altri accessori, suggerendo però come il team al momento non abbia pianti al riguardo.

