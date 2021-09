Vediamo insieme, in questa nostra guida, quali sono i trucchi e i consigli e come iniziare a giocare al meglio a New World, l’attesissimo MMO targato Amazon disponibile proprio da oggi

Dopo numerosi rinvii ed incertezze, finalmente New World è ufficialmente disponibile per tutti i giocatori PC (niente console per ora!) a partire da oggi. L’attesissimo MMO di Amazon Games ha finalmente aperto le porte a tutti gli interessati, dopo ben due beta più che popolate ed apprezzate, con il suo estesissimo mondo aperto e tantissime meccaniche di gioco tutte da esplorare, conoscere ed apprendere. Gli appassionati di MMORPG, così come chi ha già provato il gioco con le versioni di prova, si sentiranno sicuramente a casa, ma ci sarà anche chi dovrà essere accompagnato nei suoi primi passi attraverso questo “nuovo mondo”. Proprio per questo motivo, nasce questa nostra guida!

Un’introduzione al “Nuovo Mondo”

In questo articolo, scopriremo come iniziare a giocare al meglio a New World, con una serie di trucchi, consigli e meccaniche da tenere bene a mente nel mentre ci si prepara ad entrare in questa nuova avventura. Per molti appassionati i seguenti consigli potranno essere scontati e superflui, questo è certo, ma consigliamo comunque la lettura a chiunque di voi sia pronto ad avvicendarsi nel nuovo titolo di Amazon Games: alcuni dettagli possono sfuggire anche ai giocatori più avanzati!

La scelta delle armi – New World: come iniziare, trucchi e consigli per giocare al meglio

In New World troverete, sin dalle prime fasi di gioco, moltissime armi da cui poter scegliere il vostro arsenale. Vi ricordiamo che non ci sono classi predefinite da cui poter creare il vostro avatar, quindi siete semplicemente chiamati a scegliere gli equipaggiamenti che più si confanno al vostro modo di combattere. Potrete quindi scegliere, ad esempio, un’ascia e un arco o una staffa e una spada o qualsiasi altra combinazione possa venirvi in mente.

Il consiglio riguarda, ovviamente, le Weapon Mastery. “Masterare” l’utilizzo di un’arma vi consentirà di sbloccare abilità attive e passive legate a quella particolare tipologia di equipaggiamento e, se inizialmente vi sembrerà un qualcosa di inutile e di collaterale al vostro livello personaggio, col passare dei level up e delle ore di gioco diventerà invece un aspetto fondamentale. Scegliete quindi accuratamente la combinazione di armi che volete portare avanti, in base soprattutto alle abilità che volete sbloccare.

Occhio al peso! – New World: come iniziare, trucchi e consigli per giocare al meglio

Nella scelta delle armi e degli equipaggiamenti dovete necessariamente far caso anche al peso. Una caratteristica che i soulslike hanno reso indispensabile, ma che tutti gli amanti dei vecchi GDR sanno benissimo provenire da tempi illustri. È ovvio che, specialmente nelle fasi iniziali di gioco, la tentazione sia quella di prendere l’armatura con le migliori statistiche, ma questo potrebbe valere esclusivamente per chi vuole giocare da tank, sacrificando la mobilità per una difesa più alta.

Se invece volete essere in grado di spostarvi con agilità e di schivare, dovrete far bene attenzione agli equipaggiamenti che decidete di indossare. Ricordatevi inoltre che anche il vostro inventario ha un limite di peso, che una volta superato vi rallenterà considerevolmente. In questo caso, il consiglio è ovviamente quello di utilizzare i depositi sparsi nei vari accampamenti, per mantenere il vostro inventario il più leggero possibile.

Inn Recall – New World: come iniziare, trucchi e consigli per giocare al meglio

Il primo di questi accampamenti lo incontrerete dopo le prime missioni in New World e, nonostante ci sia molto da fare nei dintorni, vi consigliamo di esplorare bene l’area per sbloccare nuovi punti di viaggio veloce ai Santuari. E, a proposito di viaggi veloci, potete utilizzare la funzione di Inn Recall che vi permetterà, una volta parlato con il proprietario di una Locanda specifica, di teletrasportarvi a quella stessa Locanda con un cooldown di un’ora. Potete attivare questa funzione per una sola Locanda alla volta.

Se parliamo di trucchi e consigli e di come iniziare a giocare a New World, non possiamo non menzionare il crafting. Potete creare oggetti ed equipaggiamenti sin dalle prime fasi di gioco, anche se è ovvio che la funzione diverrà via via più utile con l’aumentare del vostro livello e delle vostre capacità. L’utilità del crafting sarà però evidente sin da subito, in quanto vi permetterà di sbloccare alcune armi prima o di creare munizioni e frecce per le vostre armi a distanza. Potrete vendere i vostri manicaretti ai Trading Post.

Craft, craft, craft! – New World: come iniziare, trucchi e consigli per giocare al meglio

Il crafting degli oggetti è in parte disponibile anche nei piccoli campi che potrete creare all’interno della mappa di gioco. Per creare un campo, dovrete ovviamente avere i materiali necessari per craftarlo (e possono anche essere migliorati nel corso del tempo). Inoltre, questo espediente vi consentirà di risparmiare del tempo per evitare viaggi inutilmente lunghi verso l’ultima Locanda che avete visitato. Vi ricordiamo che, nonostante sia disponibile la funzione di Inn Recall, la mappa di New World è veramente vasta e viaggiare vi porterà via quantitativi smodati di tempo.

Tornando un attimo indietro al discorso armi ed equipaggiamenti, per quanto sia scontato vi ricordiamo che ciascun oggetto vede diminuire la sua durabilità ogni volta che viene utilizzato (o ogni volta che morirete). Ricordatevi sempre di controllare i vostri equipaggiamenti regolarmente e riparateli qualora ce ne sia bisogno, utilizzando denaro e “Repair Parts”. Esistono anche i Kit di Riparazione, ma dovrete craftarli utilizzando le Parti di cui sopra.

La scelta della Fazione – New World: come iniziare, trucchi e consigli per giocare al meglio

Passando alla socialità, in New World dovrete scegliere una fazione di cui far parte una volta raggiunta una certa parte della storia principale. Le fazioni fra cui scegliere saranno tre: The Marauders, The Covenant e The Syndicate. Se tralasciamo la parte meramente estetica, possiamo darvi un paio di consigli sul come sceglierla. Le Fazioni controllano parti differenti della mappa, variabili in base al server scelto. Inoltre, ovviamente, si contenderanno i vari territori per conquistarli, quindi il primo ed ovvio consiglio è quello di scegliere la Fazione più forte nel server da voi scelto.

Il secondo consiglio riguarda le gilde, o Compagnie come chiamate in New World. Potrete unirvi ad una Gilda esclusivamente se fa parte della Fazione da voi scelta, quindi tenete in conto anche questo se avete intenzione di giocare a New World con degli amici (e se non volete trovarvi a lottare contro di loro in PvP). Potete anche scegliere di cambiare Fazione, ma soltanto quando saranno passati 120 giorni dall’ultima selezione.

Missioni secondarie e l’acquisto di una casa – New World: come iniziare, trucchi e consigli per giocare al meglio

Una volta scelta una Fazione, potrete iniziare a prendere parte alle Faction Quests, che, a differenza delle Town Missions (ottenibili dalle bacheche disponibili nelle città) non donano grandi quantità di Punti Esperienza. In compenso, le missioni di fazione innalzano la reputazione della stessa e, inoltre, donano una buona varietà di equipaggiamenti sempre più performanti. Per quel che riguarda le Town Missions, invece, sono missioni secondarie più generiche che possono variare dall’uccidere 20 orsi al portare un certo numero di oggetti craftati o materiali ad un NPC. Queste garantiscono una buona quantità di punti esperienza e la possibilità di migliorare vari aspetti della città, incluse le stazioni di crafting.

Più attività svolgerete all’interno dei vostri territori, più benefici sbloccherete in quella determinata area. Potrete ad esempio ottenere maggiori quantità di esperienza, aumentare la velocità di raccolta dei materiali o diminuire le tasse di commercio. Una volta raggiunto il livello di territorio 10, il gioco vi consentirà di acquistare, in quello stesso territorio, un pezzo di terra per costruire la vostra casa. Per farlo dovrete essere di livello 15 e avere un bel po’ di soldi da parte. Vi consigliamo comunque di risparmiare sin da subito, in quanto avere una casa propria offre una lunga serie di vantaggi, oltre alla funzione di Recall proprio come per le locande. Potrete infatti aumentare il vostro spazio di deposito e ottenere buff dai trofei che appenderete alle pareti…

Buon divertimento!

Termina qui questa nostra guida sul come iniziare a giocare al meglio a New World, una serie di trucchi e consigli che molti possono considerare banali, ma che aiuteranno i novizi e faranno sicuramente scoprire qualche curiosità agli appassionati. State già giocando al titolo di Amazon Games? Che cosa ne pensate?