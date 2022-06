Aggiornamento COD: tutte le novità della Season 4 di Vanguard e Warzone

In questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti che saranno introdotte con l’aggiornamento della Season 4 di COD: Warzone e Vanguard

Call of Duty: Vanguard, l’ultimo FPS sviluppato da Sledgehammer Games, è disponibile ormai da un bel po’ di tempo, ma a quanto pare non sembra voler smettere di arricchirsi con nuovi contenuti. Recentemente infatti è stata rilasciata la patch per la Season 4 di COD: Vanguard e Warzone, e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti introdotte con questo aggiornamento.

Un peso uniforme

Questa volta il peso del nuovo aggiornamento di COD sarà uguale sia per i giocatori di Warzone che per quelli di Vanguard e di conseguenza tutti gli interessati alla Season 4 saranno costretti a scaricare un bel po’ di GB. Qui di seguito potrete trovare il peso esatto della patch in base alla piattaforma su cui giocate:

PlayStation 5 : 21.3 GB

: 21.3 GB PlayStation 4 : 21.3 GB

: 21.3 GB Xbox One: 27.2 GB

27.2 GB Xbox Series X | S : 27.2 GB

: 27.2 GB PC (solo Warzone) : 23 GB

: 23 GB PC (Warzone e Modern Warfare): 26.1 GB

Multiplayer – Le novità dell’aggiornamento della Season 4 di COD: Warzone e Vanguard

Iniziamo subito parlando delle novità relative al multiplayer di COD: Vanguard in arrivo con l’aggiornamento della Season 4:

USS Texas 1945 La nuova mappa USS Texas 1945 permetterà ai giocatori di rivedere la storica mappa di Call of Duty: WWII sotto una veste completamente nuova. Questa arena infatti riprende lo stesso layout adatto agli scontri ravvicinati dell’originale U.S.S. Texas, ma lo trasporta in un contesto navale completamente inedito.

Desolation (in arrivo durante la stagione) In questa mappa medio-piccola i giocatori si ritroveranno a combattere nel bel mezzo di un villaggio diroccato. In questo luogo potrete trovare un gran numero di punti fortificati in cui ripararvi e potrete sfruttare le alture naturali per colpire gli avversari dall’alto.

(in arrivo durante la stagione) Blueprint Gun Game Nella nuova modalità Blueprint Gun Game le armi dei giocatori cambieranno dopo ogni uccisione e per vincere sarà necessario eliminare almeno un nemico con ognuna delle 18 armi presenti. Gioco delle armi è certamente una delle modalità più amate dai giocatori di COD e sicuramente tutti i fan saranno felici di rivederla anche su Vanguard.

Nuove ricompense disponibili per la modalità ranked

Zombi – Le novità dell’aggiornamento della Season 4 di COD: Warzone e Vanguard

L’aggiornamento della Season 4 aggiunge anche tanti contenuti relativi alla modalità Zombi di COD Vanguard:

Shi No Numa Dopo ben 13 anni dalla sua prima apparizione l’iconica mappa zombi a round Shi No Numa fa il suo ritorno. I giocatori dovranno impegnarsi a fondo per riuscire a sopravvivere in questa pericolosissima palude infestata da non morti, ma per fortuna potranno contare sull’aiuto di diverse armi uniche a dir poco letali.

Nuova quest principale Per portare una ventata di freschezza nella vecchia Shi No Numa è stata aggiunta una nuova missione in più fasi che una volta completata permetterà ai giocatori di ottenere una calling card unica. Inoltre durante una partita potrete imbattervi anche in un gran numero di missioni secondarie nascoste nei punti più oscuri della palude.

Nuova Wonder Weapon Completando la quest principale di Shi No Numa i giocatori avranno la possibilità di mettere le mani sul Wunderwaffe DG-2. Quest’arma così iconica vi permetterà di friggere intere orde di non morti grazie ad una scarica elettrica ad altissima intensità.



Warzone – Le novità dell’aggiornamento della Season 4 di COD: Warzone e Vanguard

Oltre che Vanguard, l’aggiornamento della Season 4 ovviamente arricchirà di tante novità anche Warzone:

Fortune’s Keep Fortune’s Keep è una mappa completamente nuova per la modalità resurgence di Warzone e permetterà ai giocatori di visitare una pacifica cittadina situata su di un’isola lussureggiante. Questa nuova location ha grossomodo le stesse dimensioni di Rebirth Island e si contraddistingue grazie a quattro punti d’interesse differenti: La città, il covo dei contrabbandieri, il forte e l’azienda vinicola.

Contratti del mercato nero I contratti del mercato nero contribuiranno a rendere ancora più adrenaliniche le partite su Fortune’s Keep. Una volta che avrete accettato una di queste missioni dovrete iniziare a correre per raggiungere un negozio del mercato nero entro un tempo limite, in modo da poter spendere denaro per acquistare oggetti molto potenti che non è possibile ottenere in altri modi.

Estrazione di denaro Nel mezzo delle partite su Fortune’s Keep alcuni mercenari potrebbero decidere di far estrarre il proprio denaro con un elicottero, offrendovi la possibilità di guadagnare molti soldi in poco tempo. Eliminando questi sfortunati contrabbandieri avrete infatti la possibilità di mettere le mani sul loro ricco tesoro.

Storage Town torna su Caldera Storage Town, una delle aree più iconiche di Verdansk, è stata aggiunta a caldera in un’area che si trova a metà tra le miniere, il villaggio e l’aeroporto. Questo nuovo punto di interesse si caratterizza per la presenza di numerosi magazzini che potranno essere scalati per ottenere una buona visuale su tutta la zona. Questa volta però nei pressi dell’area saranno presenti anche delle colline in grado di offrire un ulteriore punto di vantaggio ai giocatori che si affrontano nell’area.

SUV Corazzato (in arrivo durante la stagione) Il SUV Corazzato è un potentissimo mezzo di trasporto che vi permetterà di esplorare caldera in tutta sicurezza. Oltre ad essere estremamente resistente, questo veicolo è equipaggiato con una letale mitragliatrice pesante che vi permetterà di decimare in pochi istanti interi gruppi di avversari.

(in arrivo durante la stagione) ATM Adesso nel corso dei match malloppo saranno presenti degli ATM che genereranno periodicamente grosse quantità di denaro.

Granata EMP Questa nuova granata non letale ha un raggio d’azione non molto elevato, ma vi permetterà di disabilitare temporaneamente si i veicoli che l’HUD degli avversari.

Golden Plunder La nuova modalità a tempo limitato Golden Plunder vi permetterà di vivere una versione ampliata della classica malloppo. In questa modalità saranno presenti ben 120 giocatori che per vincere avranno bisogno di guadagnare ben $5.000.000. Raggiungere una cifra così grande non sarà affatto facile, ma per fortuna in alcuni punti della mappa sono presenti degli ATM rotti che sembrano generare denaro all’infinito e con un po’ di fortuna potrete imbattervi in delle tessere d’oro che vi permetteranno di accedere ad un caveau pieno di ricchezze.

Nuovo evento Il nuovo evento di Warzone per la season 4 chiederà ai giocatori di completare 8 diverse sfide divise tra Caldera e Fortune’s Keep. Completare queste challenge vi consentirà di ottenere ricompense come nuove mimetiche, emblemi, adesivi e addirittura una calling card animata leggendaria. In più se riuscirete a completare tutte le 8 sfide potrete ottenere anche l’esclusiva skin dorata per il nuovo SUV Corazzato.



Armi e Operatori – Le novità dell’aggiornamento della Season 4 di COD: Warzone e Vanguard

Questo nuovo aggiornamento inoltre arricchirà il gioco con nuove armi e ovviamente anche nuovi operatori:

Marco 5 Se siete dei giocatori che amano gettarsi nella mischia e togliere di mezzo i giocatori da vicino allora amerete sicuramente la Marco 5. Questa letale SMG vanta un rateo di fuoco incredibile, una maneggevolezza molto elevata e oltretutto è la prima in tutto Warzone che può essere utilizzata in modalità akimbo (un’arma per mano).

UGM-8 L’UGM-8 è una LMG con un rateo di fuoco elevatissimo che vi permetterà di tenere a bada gli avversari grazie ad un’incessante raffica di piombo. All’apparenza quest’arma non si differenzia molto dagli altri membri della sua categoria, ma in realtà riesce a distinguersi grazie alla sua maneggevolezza stranamente elevata.

Vargo-S (in arrivo durante la stagione) Per gli amanti dei fucili d’assalto arriva il Vargo-S, uno strumento perfetto per chi cerca di essere sempre molto versatile nel mezzo di un match. Quest’arma infatti offre un alto rateo di fuoco, una buona stabilità e anche un’elevata velocità di ricarica.

(in arrivo durante la stagione) Coltello a spinta (in arrivo durante la stagione) Questa lama con impugnatura a forma di T è estremamente maneggevole, può essere nascosta con facilità e si dimostra letale in qualsiasi scontro ravvicinato.

(in arrivo durante la stagione) Carver Butcher Butcher è il primo nuovo operatore aggiunto con la Season 4 di Warzone e Vanguard. Questo esperto soldato faceva parte dell’esercito britannico durante l’operazione Devon e successivamente ha fondato la Special Operations Task Force.

Callum Hendry (in arrivo durante la stagione) Nel corso della sua vita Callum si è sempre trovato in conflitto con gli altri, ma questo suo temperamento lo ha aiutato a scalare rapidamente i ranghi dell’esercito britannico. Adesso questo soldato così esperto si è ritirato dalla vita militare tradizionale per addestrare gli agenti della task force fondata da Carver.

(in arrivo durante la stagione) Ikenna Olowe (in arrivo durante la stagione) Ikenna Olowe è nato in Nigeria e ha fatto della strategia la sua arma vincente sin da piccolo. Ora che si trova sul campo di battaglia questo combattente si è specializzato nell’ingegneria militare e il suo compito principale è quello di stabilire linee di rifornimento in punti critici.

(in arrivo durante la stagione)

Queste sono tutte le novità principali introdotte con l'aggiornamento della Season 4 di COD: Warzone e Vanguard. Per informazioni più specifiche su temi come il bilanciamento delle armi e i bug fix, potete dare un'occhiata alla pagina ufficiale.

Call of Duty: Vanguard e Warzone sono disponibili ora per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S.