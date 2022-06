macOS Ventura versione 13.0: disponibile la nuova beta

La seconda beta per macOS Ventura versione 13.0 è ora disponibile per il download e il test per gli sviluppatori registrati

Apple (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha rilasciato la seconda beta per sviluppatori di macOS Ventura. Le ultime build possono essere scaricate dall’Apple Developer Center per le persone iscritte al programma Developer Beta, nonché tramite un aggiornamento over-the-air per l’hardware già utilizzato per il software beta.

Le versioni beta pubbliche delle build per sviluppatori vengono in genere rilasciate subito dopo le versioni per sviluppatori, ma in genere non dopo le prime build delle prime milestone beta. Quando lo fanno, possono essere acquisiti dal sito Web dell’Apple Beta Software Program.

Dettagli sulla nuova beta per macOS Ventura versione 13.0

La prima beta per sviluppatori per macOS Ventura è stata introdotta dopo il keynote del WWDC il 6 Giugno. La versione pubblica finale dovrebbe essere rilasciata entro l’autunno. Le nuove funzionalità includono Stage Manager, ricerca Spotlight migliorata e Libreria di foto condivise di iCloud. Apple si è concentrata su strumenti di collaborazione e continuità con più API per sviluppatori per far funzionare meglio app e dispositivi insieme.

La seconda beta di macOS 13 è la build 22A5286j, che sostituisce la build 22A5266r. AppleInsider e la stessa Apple consigliano vivamente agli utenti di non installare le versioni beta su dispositivi “mission-critical” o primari, poiché esiste la possibilità remota di perdita di dati o altri problemi. Invece, i tester dovrebbero installare le versioni beta su dispositivi secondari o non essenziali e assicurarsi che ci siano backup sufficienti di dati importanti prima dell’aggiornamento. I membri del pubblico desiderosi di provare i sistemi operativi dovrebbero, come minimo, attendere l’inizio delle beta pubbliche invece di saltare alla beta degli sviluppatori.

E voi? cosa ne pensate di questa nuova beta per macOS Ventura versione 13.0? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).