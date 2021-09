Super Smash Bros. Ultimate: torneo online per gli Assistenti

Il prossimo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate metterà al centro gli assistenti: vi spieghiamo in breve cosa dovete aspettarvi

E anche questa settimana siamo arrivati al mercoledì: è giunto il momento di vedere quale evento, in questo caso un torneo online, allieterà il nostro weekend in Super Smash Bros. Ultimate. Dopo averci dato appuntamento sul Tabellone degli Spiriti con la celebrazione del ventennale di Nintendo GameCube, stavolta il picchiaduro di Masahiro Sakurai celebra i personaggi che “ce l’avevano quasi fatta”. Il titolo del torneo è “Assistenti a iosa”, e ci permetterà di avere dei potenziali grandi alleati al nostro fianco. Naturalmente, ne approfitteremo per aggiungere un’ulteriore appendice alla nostra guida.

Il nuovo torneo online per gli Assistenti di Super Smash Bros. Ultimate

Partiamo prima da quel che vi serve sapere nel contesto di questa settimana, ovvero i dettagli del torneo online di Super Smash Bros. Ultimate. Questo evento avrà inizio dopodomani, venerdì 17 settembre, alle otto di mattina, e si concluderà allo stesso orario di lunedì 20. Gli scontri saranno a tempo e dureranno due minuti e mezzo, ma la Barra Smash Finale non sarà attiva. Piuttosto, la comparsa di strumenti (Sfera Smash e, ovviamente, Assistenti) sarà impostata su “Molti”. Ciò detto, vorrete sapere cosa vi aspetta: siamo qui per accontentarvi, naturalmente!

Gli Assistenti appaiono sotto forma di trofei incapsulati e vanno raccolti dal giocatore (A). Si può anche impedire ad un altro giocatore di usarne uno, ma bisogna attaccarlo rapidamente. Una volta raccolto un Assistente, il giocatore resterà fermo sul posto per un secondo e alzerà il trofeo per poterne liberare il personaggio contenuto. Per aumentare l’interazione con alcuni di questi combattenti, Ultimate ha incluso la possibilità di attaccarli: metterli KO non solo li fa sembrare un po’ meno dei “personaggi esclusi”, ma serve anche a salvarsi la pelle. Non tutto il male vien per nuocere: del resto Little Mac, Samus Oscura e Fuffi hanno prima debuttato come Assistenti.

Lista degli Assistenti

Nelle precedenti appendici alla guida di Super Smash Bros. Ultimate abbiamo un po’ glissato su alcuni dei contenuti, ma stavolta avrete bisogno di sapere chi troverete nel torneo. Ecco una breve lista.

Akira , da Virtua Fighter: corre in giro per il campo e colpisce i nemici. Può essere sconfitto.

, da Virtua Fighter: corre in giro per il campo e colpisce i nemici. Alucard , da Castlevania Symphony of the Night: colpisce di spada e si aggira volando nel campo. Può essere sconfitto.

, da Castlevania Symphony of the Night: colpisce di spada e si aggira volando nel campo. Andross , da Star Fox: attacca i combattenti con proiettili dallo sfondo. Non può essere sconfitto.

, da Star Fox: attacca i combattenti con proiettili dallo sfondo. Coniglietto della sala giochi , da Nintendo Badge Arcade: il gestore dell’app per Nintendo 3DS usa una gru per prendere i combattenti e sollevarli. Non può essere sconfitto.

, da Nintendo Badge Arcade: il gestore dell’app per Nintendo 3DS usa una gru per prendere i combattenti e sollevarli. Ashley , da WarioWare: crea una nuvola dagli effetti casuali. Non può essere sconfitta.

, da WarioWare: crea una nuvola dagli effetti casuali. Cavaliere Nero , da Fire Emblem Path of Radiance/Radiant Dawn: lento ma potente, attacca i giocatori. Coriaceo, ma può essere sconfitto .

, da Fire Emblem Path of Radiance/Radiant Dawn: lento ma potente, attacca i giocatori. Coriaceo, ma . Bomberman : rilascia esplosivi dal raggio d’azione “a croce”, simile alla Bomba X. Può essere sconfitto anche dalle sue stesse bombe.

: rilascia esplosivi dal raggio d’azione “a croce”, simile alla Bomba X. anche dalle sue stesse bombe. Vermentilla squamata , da Pikmin: emerge dal sottosuolo in punti casuali dell’arena e attacca, prima di sbucare altrove. Può essere sconfitta.

, da Pikmin: emerge dal sottosuolo in punti casuali dell’arena e attacca, prima di sbucare altrove. Categnaccio , da Super Mario: resta ancorato al paletto e attacca i nemici vicini. Può essere sconfitto.

, da Super Mario: resta ancorato al paletto e attacca i nemici vicini. Cuoco Kawasaki , da Kirby: mette in atto la prima Smash Finale di Kirby da Brawl, attirando i nemici e cucinandoli. Può essere sconfitto.

, da Kirby: mette in atto la prima Smash Finale di Kirby da Brawl, attirando i nemici e cucinandoli. Color TV-Game 15 : due barre da Pong emergono ai lati dello scenario, colpendo chiunque capiti a tiro. Possono, stranamente, essere sconfitte.

: due barre da Pong emergono ai lati dello scenario, colpendo chiunque capiti a tiro. Demone , da Devil World: resta sullo sfondo e sposta l’inquadratura in modo tale da alterare i confini dell’arena. Non può essere sconfitto.

, da Devil World: resta sullo sfondo e sposta l’inquadratura in modo tale da alterare i confini dell’arena. Dillon , da Dillon’s Rolling Western: rotola e investe gli avversari, usando anche attacchi caricati devastanti. Può essere sconfitto.

, da Dillon’s Rolling Western: rotola e investe gli avversari, usando anche attacchi caricati devastanti. Dr. Kawashima , da Brain Training: fa apparire dei numeri che possono venire colpiti e mandati in direzione di altri numeri. Quando la somma delle cifre che collidono è di dieci o più, causa un’esplosione. Non può essere sconfitto.

, da Brain Training: fa apparire dei numeri che possono venire colpiti e mandati in direzione di altri numeri. Quando la somma delle cifre che collidono è di dieci o più, causa un’esplosione. Dr. Wright , da Sim City: fa comparire degli edifici che causano danni a chiunque li tocchi, specialmente a chi viene colpito dal loro “montante”. Può essere sconfitto.

, da Sim City: fa comparire degli edifici che causano danni a chiunque li tocchi, specialmente a chi viene colpito dal loro “montante”. Insetti e mano , da Mario Paint: una mano armata di paletta colpisce degli insetti, da cui i giocatori faranno meglio a tenersi alla larga. Può essere sconfitto.

, da Mario Paint: una mano armata di paletta colpisce degli insetti, da cui i giocatori faranno meglio a tenersi alla larga. Ghirahim , da The Legend of Zelda: Skyward Sword: si aggira sul campo e colpisce di spada, e se cade fuori dall’arena torna in gioco teletrasportandosi. Può essere sconfitto.

, da The Legend of Zelda: Skyward Sword: si aggira sul campo e colpisce di spada, e se cade fuori dall’arena torna in gioco teletrasportandosi. Fantasmi , da Pac-Man: Blinky, Pinky, Inky e Clyde si aggirano per l’arena virando di novanta gradi come se fossero in un labirinto, danneggiando tutti i giocatori toccati. Possono essere sconfitti.

, da Pac-Man: Blinky, Pinky, Inky e Clyde si aggirano per l’arena virando di novanta gradi come se fossero in un labirinto, danneggiando tutti i giocatori toccati. Gray Fox , da Metal Gear Solid: va avanti e indietro per l’arena, colpisce di spada e riflette proiettili. Può essere sconfitto.

, da Metal Gear Solid: va avanti e indietro per l’arena, colpisce di spada e riflette proiettili. Guile , da Street Fighter: replicando una strategia nota per il personaggio, resta acquattato a terra e colpisce da lontano con Sonic Boom. Chi si avvicina riceve invece un Flash Kick. Può comunque essere sconfitto.

, da Street Fighter: replicando una strategia nota per il personaggio, resta acquattato a terra e colpisce da lontano con Sonic Boom. Chi si avvicina riceve invece un Flash Kick. Martelkoopa , da Super Mario: saltella sul posto e lancia martelli in giro. Può essere sconfitto.

, da Super Mario: saltella sul posto e lancia martelli in giro. Isaac , da Golden Sun: usa la Psinergia per spostare gli avversari con una mano gigante, nonché occasionalmente per colpirli. Può essere sconfitto.

, da Golden Sun: usa la Psinergia per spostare gli avversari con una mano gigante, nonché occasionalmente per colpirli. Jeff , da EarthBound: l’amico di Ness attacca con le sue “razzobottiglie” il primo avversario che inquadra. Non può essere sconfitto.

, da EarthBound: l’amico di Ness attacca con le sue “razzobottiglie” il primo avversario che inquadra. Remo , da Animal Crossing: guida l’autobus e trascina via gli avversari, risultando in un potenziale KO. Ci si può dimenare per uscire, ma non c’è modo di sconfiggere Remo .

, da Animal Crossing: guida l’autobus e trascina via gli avversari, risultando in un potenziale KO. Ci si può dimenare per uscire, ma . Klaptrap , da Donkey Kong Country: si fionda su un avversario e lo lancia via. Può essere sconfitto.

, da Donkey Kong Country: si fionda su un avversario e lo lancia via. Knuckle Joe , da Kirby: pesta il primo avversario che gli capita a tiro e lo finisce con un montante. Può essere sconfitto.

, da Kirby: pesta il primo avversario che gli capita a tiro e lo finisce con un montante. Knuckles the Echidna , da Sonic: si butta nel sottosuolo e riemerge, colpendo con pugni o con l’attacco a ricerca di Sonic stesso. Può essere sconfitto.

, da Sonic: si butta nel sottosuolo e riemerge, colpendo con pugni o con l’attacco a ricerca di Sonic stesso. Krystal , da Star Fox: colpisce gli avversari con il suo scettro congelante. Può essere sconfitta.

, da Star Fox: colpisce gli avversari con il suo scettro congelante. Può essere sconfitta. Lyn , da Fire Emblem The Binding Blade: attacca gli avversari con un colpo rapidissimo. Nel momento in cui attende di teletrasportarsi, può essere sconfitta .

, da Fire Emblem The Binding Blade: attacca gli avversari con un colpo rapidissimo. Nel momento in cui attende di teletrasportarsi, . Metroid : si attacca ai giocatori e li colpisce a ripetizione. Se congelato, può essere sconfitto.

: si attacca ai giocatori e li colpisce a ripetizione. Midna , da The Legend of Zelda: Twilight Princess: afferra gli avversari vicini e li lancia, teletrasportandosi qua e là. Può essere sconfitta.

, da The Legend of Zelda: Twilight Princess: afferra gli avversari vicini e li lancia, teletrasportandosi qua e là. La luna , da The Legend of Zelda: Majora’s Mask: appare in miniatura sopra il combattente che la evoca, per poi riapparire “in grande” sullo sfondo e fiondarsi sull’arena, investendo tutti (evocatore compreso) nell’esplosione. Non può essere sconfitta.

, da The Legend of Zelda: Majora’s Mask: appare in miniatura sopra il combattente che la evoca, per poi riapparire “in grande” sullo sfondo e fiondarsi sull’arena, investendo tutti (evocatore compreso) nell’esplosione. Mother Brain , da Metroid: appare in miniatura davanti a chi la evoca, per poi ingrandirsi appena tocca terra. Può godere dell’aiuto dei Rinka, ma anche essere sconfitta .

, da Metroid: appare in miniatura davanti a chi la evoca, per poi ingrandirsi appena tocca terra. Può godere dell’aiuto dei Rinka, ma anche . Mago Incubo , da Kirby: avvolge con ghigno maligno i combattenti nelle tenebre. Non può essere sconfitto.

, da Kirby: avvolge con ghigno maligno i combattenti nelle tenebre. Nikki , da PictoPosta: disegna vari ostacoli che appaiono sull’arena, esattamente come nell’arena La PictoChat. Non può essere sconfitta.

, da PictoPosta: disegna vari ostacoli che appaiono sull’arena, esattamente come nell’arena La PictoChat. Nintendog : un adorabile barboncino si fionda sullo schermo e ci impedisce di vedere alcunché. Non può essere sconfitto (perché vorreste farlo?!).

: un adorabile barboncino si fionda sullo schermo e ci impedisce di vedere alcunché. (perché vorreste farlo?!). Phosphora , da Kid Icarus Uprising: si teletrasporta in giro per l’arena e folgora chi le capita a tiro. Può essere sconfitta.

, da Kid Icarus Uprising: si teletrasporta in giro per l’arena e folgora chi le capita a tiro. Rathalos , da Monster Hunter: sputa fuoco sui nemici e li rimbambisce ruggendo. Grosso com’è, non è difficile da colpire: può essere sconfitto esattamente come quando lo si affronta come boss.

, da Monster Hunter: sputa fuoco sui nemici e li rimbambisce ruggendo. Grosso com’è, non è difficile da colpire: esattamente come quando lo si affronta come boss. Riki , da Xenoblade Chronicles: attacca gli avversari con varie magie prese di peso dal suo gioco di provenienza. Non può essere sconfitto , però.

, da Xenoblade Chronicles: attacca gli avversari con varie magie prese di peso dal suo gioco di provenienza. , però. Rodin , da Bayonetta: il barista infernale utilizza portali proprio come la strega di Umbra per colpire con pugni giganteschi, e prima di andarsene lascia uno strumento. Può essere sconfitto.

, da Bayonetta: il barista infernale utilizza portali proprio come la strega di Umbra per colpire con pugni giganteschi, e prima di andarsene lascia uno strumento. Il principe di Sablé da Kaeru no Tame ni Kane wa Naru (For the frog the bell tolls): si trasforma in una rana o in un serpente e attacca. Può essere sconfitto, ma solo in forma umana.

da Kaeru no Tame ni Kane wa Naru (For the frog the bell tolls): si trasforma in una rana o in un serpente e attacca. Samurai Goroh , da F-Zero: corre a destra e a manca agitando la katana. Può essere sconfitto.

, da F-Zero: corre a destra e a manca agitando la katana. Shadow the Hedgehog , da Sonic: utilizza il Controllo Chaos per rallentare il tempo. Non può essere sconfitto.

, da Sonic: utilizza il Controllo Chaos per rallentare il tempo. Sheriff : la musica a 8-bit che preannuncia il suo arrivo vuol dire solo guai. Lo sceriffo dal grilletto facile attacca gli avversari dall’alto con proiettili dolorosissimi. Può, tuttavia, essere sconfitto.

: la musica a 8-bit che preannuncia il suo arrivo vuol dire solo guai. Lo sceriffo dal grilletto facile attacca gli avversari dall’alto con proiettili dolorosissimi. Shovel Knight : l’unico indie del gruppo combatte esattamente con le mosse di base del suo gioco d’origine. Picchiata e colpo di pala lo rendono temibile, ma può essere sconfitto .

: l’unico indie del gruppo combatte esattamente con le mosse di base del suo gioco d’origine. Picchiata e colpo di pala lo rendono temibile, ma . Skull Kid , da The Legend of Zelda: Majora’s Mask: in base a come gli gira, può capovolgere lo scenario, cappottare i controlli ai giocatori o renderli tutti invisibili. Non può essere sconfitto.

, da The Legend of Zelda: Majora’s Mask: in base a come gli gira, può capovolgere lo scenario, cappottare i controlli ai giocatori o renderli tutti invisibili. Spring Man , da ARMS: il molleggiato che sperava di prendere la lettera di invito destinata a Min Min attacca come pensereste. Saltella in giro, colpisce a distanza e, se gli va, gonfia di botte un malcapitato. Può essere sconfitto.

, da ARMS: il molleggiato che sperava di prendere la lettera di invito destinata a Min Min attacca come pensereste. Saltella in giro, colpisce a distanza e, se gli va, gonfia di botte un malcapitato. Può essere sconfitto. Sea Sirens , da Splatoon: le due croniste e cantanti vogliono i riflettori su di loro. L’inquadratura, avvicinandosi, restringe i bordi dell’arena come nello Scontro decisivo . Va da sè che non possono essere sconfitte .

, da Splatoon: le due croniste e cantanti vogliono i riflettori su di loro. L’inquadratura, avvicinandosi, restringe i bordi dell’arena come nello . Va da sè che . Starfy , da The Legendary Starfy: il protagonista del “platformer puccioso” che ebbe l’ardire di seguire le orme di Kirby è al centro di molte frecciatine da Masahiro Sakurai (creatore, tra le altre cose, di Kirby). Starfy va a zonzo, colpisce con deboli giravolte, e si può sconfiggere facilmente .

, da The Legendary Starfy: il protagonista del “platformer puccioso” che ebbe l’ardire di seguire le orme di Kirby è al centro di molte frecciatine da Masahiro Sakurai (creatore, tra le altre cose, di Kirby). Starfy va a zonzo, colpisce con deboli giravolte, e . Starman , da EarthBound: l’androide alieno si teletrasporta in giro e colpisce i giocatori con qualche fulmine. Può essere sconfitto , con tanto di “SMAAASH!” direttamente da EarthBound.

, da EarthBound: l’androide alieno si teletrasporta in giro e colpisce i giocatori con qualche fulmine. , con tanto di “SMAAASH!” direttamente da EarthBound. Sukapon , da Joy Mech Fight: colpisce con giravolte, testate e prese. Può essere sconfitto.

, da Joy Mech Fight: colpisce con giravolte, testate e prese. Takamaru , da The Mysterious Murasame Castle: il samurai salta in giro per l’arena, lancia dei kunai e colpisce con la sua katana. Può essere sconfitto.

, da The Mysterious Murasame Castle: il samurai salta in giro per l’arena, lancia dei kunai e colpisce con la sua katana. Tiki , da Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light: la cavaliera attacca gli avversari non appena si trasforma in drago. Può essere sconfitta.

, da Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light: la cavaliera attacca gli avversari non appena si trasforma in drago. Thwomp , da Super Mario: come da tradizione, questo macigno si scaglia verso il basso non appena un personaggio si trova sotto di lui. Non può essere sconfitto.

, da Super Mario: come da tradizione, questo macigno si scaglia verso il basso non appena un personaggio si trova sotto di lui. Leo , da Art Academy: sovrappone un disegno su tutti i giocatori, rendendo impossibile stabilire quale attacco stiano caricando. Non può essere sconfitto.

, da Art Academy: sovrappone un disegno su tutti i giocatori, rendendo impossibile stabilire quale attacco stiano caricando. Waluigi , da Super Mario: calpesta gli avversari per immobilizzarli, per poi finirli con una racchettata o con un calcione. Per la “gioia” dei fan che lo vogliono in Smash, è con lui che Masahiro Sakurai in una presentazione ha dimostrato che gli Assistenti si possono sconfiggere .

, da Super Mario: calpesta gli avversari per immobilizzarli, per poi finirli con una racchettata o con un calcione. Per la “gioia” dei fan che lo vogliono in Smash, è con lui che Masahiro Sakurai in una presentazione ha dimostrato che gli Assistenti . Capsula del Dr. Wily , da Mega Man: il boss finale di Mega Man 7 colpisce gli avversari con proiettili elementali. Può essere sconfitto , ma non scompare prima di implorare pietà come nei giochi da cui proviene.

, da Mega Man: il boss finale di Mega Man 7 colpisce gli avversari con proiettili elementali. , ma non scompare prima di implorare pietà come nei giochi da cui proviene. Yuri Kozukata , da Fatal Frame: una volta sfoderata la sua fotocamera spettrale, prenderà di mira uno degli avversari. Se fotografato, il giocatore si ritrova immobilizzato. Non può essere sconfitta.

, da Fatal Frame: una volta sfoderata la sua fotocamera spettrale, prenderà di mira uno degli avversari. Se fotografato, il giocatore si ritrova immobilizzato. Zero, da Mega Man X: il Reploide dotato di libero arbitrio colpisce gli avversari con la sua Z-Saber e utilizza poteri sottratti ai malvagi Maverick. Può essere sconfitto.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida agli Assistenti vi è servita?