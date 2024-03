Phon Dyson Supersonic: l’offerta rivoluzionaria MediaWorld

Il phon Dyson Supersonic in offerta su Mediaworld è una vera rivoluzione nel mondo dell’asciugatura dei capelli, si distingue per la sua potenza

Dyson presenta il phon Supersonic con il suo design elegante e le caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. Questo prodotto è dotato del motore digitale Dyson V9, un concentrato di potenza e leggerezza. Con una velocità che raggiunge fino a 110.000 giri al minuto, questo motore assicura un’asciugatura rapida e delicata, senza surriscaldare i capelli. Il suo design innovativo, con un diametro di soli 27mm e un peso di appena 49 grammi, garantisce un’impugnatura comoda e bilanciata. Una delle caratteristiche distintive è la sua silenziosità. Grazie alla ventola assiale all’interno del motore, il percorso dell’aria è ottimizzato per ridurre al minimo turbolenze e rumori indesiderati. Inoltre, il motore è circondato da ammortizzatori acustici che ne riducono ulteriormente la rumorosità, garantendo un’esperienza di asciugatura piacevole e tranquilla. Il phon Dyson Supersonic è progettato per proteggere la salute dei tuoi capelli. Il termistore incapsulato in vetro misura la temperatura dell’aria emessa 40 volte al secondo, garantendo che non superi mai i 150°C. Questo significa che puoi asciugare e stilizzare i tuoi capelli senza il rischio di danneggiarli con il calore eccessivo.

Clicca qui per maggiori informazioni!

Phon Dyson Supersonic: acquistalo con l’offerta MediaWorld e usa la tecnologia Air Multiplier

Grazie alla tecnologia Air Multiplier, il phon Dyson Supersonic triplica il volume dell’aria aspirata nel motore, producendo un getto ad alta pressione ed elevata velocità. Questo permette di asciugare i capelli in modo rapido ed efficace, riducendo il tempo necessario per ottenere risultati professionali.

Fornito con cinque accessori magnetici progettati per lo styling di tutte le tipologie di capelli, è davvero unico. Grazie alla tecnologia Heat Shield, l’aria calda rimane contenuta fra due strati di aria fredda, impedendo il surriscaldamento degli accessori e proteggendo ulteriormente i tuoi capelli. Il phon Dyson Supersonic nichel/rame in offerta da MediaWorld ha una potenza massima di 1600 W e offre tre livelli di velocità di ventilazione e quattro livelli di temperatura. È dotato di un motore EC, che garantisce efficienza energetica e prestazioni ottimali. Con attacchi per diffusore, volumizzatore e lisciatore, questo dispositivo è versatile e adatto a ogni tipo di acconciatura.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti le ultime offerte, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!