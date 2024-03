Aspirapolvere Dyson Gen5 Detect: offerta top da MediaWorld

Dyson Gen5 Detect in offerta su Mediaworld rappresenta un salto avanti significativo nell’innovazione degli aspirapolvere senza fili, propone una soluzione di pulizia domestica completa

Dyson Gen5 Detect è l’ultimo modello di aspirapolvere senza fili del marchio, che porta con sé una serie di miglioramenti rispetto al suo predecessore, il V15 Detect. Questo nuovo modello rappresenta un passo avanti significativo nel campo degli aspirapolvere senza fili, offrendo una serie di funzionalità avanzate che lo rendono uno strumento potente e versatile per la pulizia domestica. Gen5 Detect è dotato di un motore Hyperdymium di quinta generazione, che offre una potenza di aspirazione impressionante. Questo motore è più potente rispetto a quello del V15, rendendo questo modello uno degli aspirapolvere senza fili più potenti sul mercato. Uno dei cambiamenti più notevoli nel Gen5 Detect è l’introduzione di un pulsante di accensione/spegnimento, che sostituisce il meccanismo di innesco presente nei modelli precedenti. Questa modifica è stata accolta con favore, poiché rende l’aspirapolvere più facile da usare, soprattutto per periodi di tempo più lunghi. L’offerta MediaWorld prevede un prezzo di 899 euro.

Dyson Gen5 Detect, un’aspirapolvere versatile in offerta su Mediaworld

Dyson Gen5 Detect presenta anche un utensile combinato integrato nel suo tubo, una caratteristica precedentemente riscontrata solo in varianti selezionate del V15. Questo strumento è accessibile premendo un pulsante e tirando il tubo verso il basso. Questa funzionalità rende l’aspirapolvere ancora più versatile, consentendo agli utenti di passare facilmente da una pulizia di superficie a una pulizia più mirata.

Un’altra caratteristica degna di nota è la sua batteria migliorata. La batteria è più sottile e più lunga rispetto a quella dei modelli V11 e V15, ma aggiunge significativamente al peso della macchina. Tuttavia, questo peso extra è compensato da un tempo di funzionamento più lungo, con il Gen5 Detect che offre fino a 70 minuti di autonomia.

