Verstappen sostituirà Hamilton in Mercedes?

Nelle ultime settimane sono arrivate delle news molto interessanti che hanno cambiato per sempre la storia della Formula 1. Secondo Lewis Hamilton, Max Verstappen potrebbe prendere il suo posto in Mercedes, dopo il caos del caso di Christian Horner

Si può dire che questo sia un periodo davvero movimentato e per niente pacifico per il mondo della Formula 1. Ci sono stati tantissimi cambiamenti, delle news che nessuno si aspettava e che a parer nostro (come crediamo sia il parere di tutti), hanno segnato un capitolo della storia di Formula 1. Come abbiamo ormai già ribadito più volte, Hamilton è passato in Ferrari, lasciando un posto vuoto in Mercedes. Dopo il caos scatenato dallo scandalo di Christian Horner, portando potenzialmente anche al licenziamento della ragazza del team Red Bull, le cose in Red Bull sono peggiorate e non poco. La stessa famiglia Verstappen si è scagliata contro Christian Horner e dalla loro parte dovrebbe esserci anche il direttore tecnico Adrian Newey.

Max Verstappen in Mercedes? Il commento di Hamilton

In una recente intervista con il quasi ormai ex pilota di Mercedes e campione, Lewis Hamilton penserebbe che non è impossibile che Max Verstappen entri in Mercedes. Come abbiamo già detto, questo è un periodo davvero strano e movimentato per il mondo della Formula 1, ci sono continuamente delle sorprese. Perfino da parte di Carlos Sainz, che non ha ricevuto un rinnovo del contratto con Ferrari. Con il caso di molestie di Christian Horner, Lewis Hamilton che passa alla Ferrari e Carlos Sainz che lascerà quest’ultima scuderia a fine del campionato, non sembra impossibile che Max Verstappen entri in Mercedes. Lo stesso Wolff si è detto interessato a Max Verstappen, così come il pilota George Russell sarebbe onorato a guidare al suo fianco. Insomma, con tutto quello che è successo negli ultimi tempi, anche per Hamilton questa novità non sarebbe molto sorprendente, visto che il suo stesso passaggio alla Ferrari ha dimostrato che tutto è possibile.

Voi che ne pensate? Max Verstappen entrerà in Mercedes? Diteci le vostre previsioni nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.