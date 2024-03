Il Robot Selvaggio: ecco il trailer del nuovo film DreamWorks

Prossimamente al cinema un nuovo film animato della DreamWorks tratto dall’omonimo best seller per ragazzi di Peter Brown: ecco il trailer di Il robot selvaggio

Arriva prossimamente nei cinema italiani un nuovo film d’animazione targato DreamWorks Pictures: si intitola Il Robot Selvaggio e porta sul grande schermo l’omonimo romanzo illustrato per ragazzi scritto da Peter Brown nel 2016, best seller internazionale che ha ispirato poi altri due volumi. A scrivere e dirigere il film è stato Chris Sanders, il regista di film come Lilo & Stitch, Dragon Trainer, I Croods e anche, uscendo dallo specifico dell’animazione, del Richiamo della foresta con protagonista Harrison Ford.

Descritto come “una storia emozionante sulla scoperta di sé stessi, un’analisi sul legame tra tecnologia e natura, una commovente esplorazione di cosa significhi essere vivi e connessi a tutti gli esseri viventi”, Il robot selvaggio segue il viaggio di un robot – l’unità ROZZUM 7134, abbreviato “Roz” – che, dopo un naufragio, si ritrova su un’isola disabitata dove dovrà imparare ad adattarsi all’ostile ambiente circostante, costruendo gradualmente relazioni con gli altri animali dell’isola e adottando un’ochetta orfana.

Il trailer italiano ufficiale di Il Robot Selvaggio

Nell’attesa, oggi Universal ha svelato il primo, epico trailer del film assieme alla locandina ufficiale e alla trama. La pellicola vede nel cast vocale originale la vincitrice del premio Oscar Lupita Nyong’o nel ruolo del robot Roz, il candidato agli Emmy e al Golden Globe Pedro Pascal nel ruolo della volpe Fink; la vincitrice dell’Emmy Catherine O’Hara nel ruolo dell’opossum Pinktail; il candidato al premio Oscar Bill Nighy nel ruolo dell’oca Longneck; Kit Connor nel ruolo dell’oca Brightbill e la candidata al premio Oscar Stephanie Hsu nel ruolo di Vontra, un robot che si unirà a Roz sull’isola. Il film si avvale anche delle voci di Mark Hamill, Matt Berry e di Ving Rhames, già visto in Mission: Impossible e Pulp Fiction.

