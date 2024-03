Smart tv Samsung 4K QLED da 65 pollici in offerta su Mediaworld

E oggi abbiamo un prodotto al top di gamma, pronto ad essere acquistato e a ritrovarsi su un muro della nostra casa. Mediaworld ha messo in offerta la smart tv Samsung 4K QLED da 65 pollici

Guardare la tv è un’usanza bella rinomata e tradizionale, specialmente perché godersi un bel film o una serie tv dopo una lunga e stressante giornata è la parte migliore. Ma se vi dicessimo che potreste farlo su una delle migliori smart tv in circolazione che vi regalano un’esperienza cinematografica? Questa è la stessa domanda che si è posta Mediaworld, che ha messo in offerta la smart tv Samsung 4K QLED da 65 pollici. Inutile che vi spieghiamo cosa sia Samsung, in merito di smart tv è sempre una delle migliori marche che possiate trovare. Mediaworld punta sempre molto sull’azienda, anche perché qualche giorno fa aveva messo in offerta (che potete trovare) anche la smart tv Samsung da 85 pollici. Ma forse a voi serve una smart tv più piccola e meno ingombrante? Anche se è comunque di dimensioni notevoli, sono pur sempre 65 pollici. Oggi la trovate in offerta a soli 1731,99 euro invece di 2799 euro, un risparmio non da poco. Potete trovare l’offerta cliccando direttamente qui.

Smart tv Samsung 4K QLED da 65 pollici, un’offerta Mediaworld da non lasciarvi sfuggire

Perché acquistare questa smart tv? Semplice: ha dei Mini LED autonomi, capaci di illuminare le immagini nel migliore dei modi per renderle più realistiche e più definite, indipendentemente dal tipo di scena. Oltre a questo, la smart tv ha anche un’intelligenza artificiale che rende tutte le immagini che appaiono su schermo sempre a risoluzione 4K, anche se magari l’immagine in originale ha una risoluzione più bassa. Per caso vi entra qualche fastidiosa luce come lampioni, sirene o raggi del sole in casa? Non è un problema, perché questa smart tv ha uno schermo antiriflesso e non vi distrarrà in alcun modo dal vedere la vostra serie o il vostro film preferito. Non può mancare ovviamente la tecnologia Dolby Atmos combinata all’OTS+, che vi regala un’esperienza cinematografica senza precedenti, con un audio tridimensionale e avvolgente.

Se state cercando una nuova smart tv, vi consigliamo assolutamente di approfittare di questa offerta! Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte e molto altro.