Google Pixel: arrivano Feature Drop e patch di sicurezza

I Google Pixel si aggiornano con un marzo ricco di novità grazie al Feature Drop e alle patch di sicurezza

Google rilascia il Feature Drop di marzo per i dispositivi Pixel, portando con sé una serie di nuove funzionalità e miglioramenti per Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel Watch e Pixel Tablet. L’aggiornamento include anche le patch di sicurezza del mese in corso.

Pixel Feature Drop: nuove funzioni per Pixel 7 e Pixel 7 Pro

Cerchia e cerca: la funzione introdotta con Pixel 8 e 8 Pro arriva ora anche sui modelli precedenti, permettendo di identificare oggetti e animali in foto e video.

la funzione introdotta con Pixel 8 e 8 Pro arriva ora anche sui modelli precedenti, permettendo di identificare oggetti e animali in foto e video. Acquisizione video HDR a 10 bit: ora è possibile registrare video HDR a 10 bit direttamente su Instagram Reels e salvare foto Ultra HDR sul feed Instagram.

Miglioramenti per Pixel Watch

Funzionalità di Pixel Watch 2: le nuove funzioni di monitoraggio del fitness introdotte con Pixel Watch 2, come Pace Training, Heart Zone Training e l’interfaccia grafica ridisegnata delle statistiche, sono ora disponibili anche sulla prima generazione di Pixel Watch.

le nuove funzioni di monitoraggio del fitness introdotte con Pixel Watch 2, come Pace Training, Heart Zone Training e l’interfaccia grafica ridisegnata delle statistiche, sono ora disponibili anche sulla prima generazione di Pixel Watch. App Fitbit Relax: l’app Fitbit Relax è ora disponibile su Pixel Watch per aiutarti a rilassarti con esercizi di respirazione e mindfulness.

Nuove funzioni per Pixel Tablet

Condivisione dello schermo durante le chiamate video: è ora possibile condividere solo una porzione dello schermo durante una chiamata video, per una maggiore privacy.

è ora possibile condividere solo una porzione dello schermo durante una chiamata video, per una maggiore privacy. Accesso rapido ai dispositivi Bluetooth: il nuovo smartphone o tablet Pixel può accedere rapidamente ai dispositivi Bluetooth precedentemente configurati tramite Fast Pair.

il nuovo smartphone o tablet Pixel può accedere rapidamente ai dispositivi Bluetooth precedentemente configurati tramite Fast Pair. Annotazioni a mano su Google Documenti: è ora possibile aggiungere annotazioni a mano a un documento su Google Documenti direttamente da uno smartphone/tablet Pixel tramite dito o stilo.

Pixel Feature Drop: altre novità

Miglioramenti a Call Screen: Call Screen, la funzione che permette a Google Assistant di rispondere alle chiamate al posto tuo, è stata migliorata con la possibilità di chiedere al chiamante il motivo della telefonata (solo negli USA).

Call Screen, la funzione che permette a Google Assistant di rispondere alle chiamate al posto tuo, è stata migliorata con la possibilità di chiedere al chiamante il motivo della telefonata (solo negli USA). Indicazioni dei trasporti pubblici su Wear OS: Google Maps offre ora su Wear OS (3 e versioni successive) le indicazioni dei trasporti pubblici, per una maggiore comodità negli spostamenti.

Google Maps offre ora su Wear OS (3 e versioni successive) le indicazioni dei trasporti pubblici, per una maggiore comodità negli spostamenti. Riduzione a icona della tastiera Gboard: la tastiera digitale Gboard può ora essere ridotta a icona quando si usa l’input vocale su Pixel Tablet.

Disponibilità

Il Feature Drop di marzo è già in corso di rilascio per tutti i dispositivi Pixel supportati con Android 14. L’aggiornamento dovrebbe arrivare automaticamente sul tuo dispositivo entro la prossima settimana. In alternativa, puoi controllare manualmente la disponibilità nella sezione Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema.

Il Feature Drop di marzo porta una ventata di aria fresca sui dispositivi Pixel, con nuove funzionalità e miglioramenti per tutti i modelli. L’aggiornamento è particolarmente corposo per Pixel Watch, che riceve le nuove funzioni di fitness introdotte con Pixel Watch 2. Che ne pensate degli smartphone di casa Google? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!