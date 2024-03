In questo articolo vi sveleremo qual è il level cap di Final Fantasy 7 Rebirth, la seconda parte del tanto atteso remake targato Square Enix

Final Fantasy 7 Rebirth è un titolo molto particolare, dato che al suo interno racchiude tutta la parte di mezzo del gioco originale. Questo vuol dire che rispetto al primo Remake ci saranno molti più contenuti e anche tante nuove sfide extra che metteranno a dura prova anche i migliori giocatori.

Per affrontare al meglio le sfide più impegnative ovviamente è necessario avere un livello abbastanza alto, ma è difficile capire se si è pronti o meno senza conoscere il massimo a cui si può arrivare. Quindi, per aiutarvi a pianificare al meglio la progressione del vostro party, in questo articolo vi sveleremo qual è il level cap di Final Fantasy 7 Rebirth.

Vecchi livelli massimi | Final Fantasy 7 Rebirth: qual è il level cap?

Prima di svelarvi il level cap di Final Fantasy 7 Rebirth vogliamo parlarvi di quello dei giochi precedenti. Nell’originale titolo SquareSoft del 1997 era possibile far salire i membri del vostro party fino al livello 99, ma nei remake la situazione è ben diversa.

In Final Fantasy 7 Remake infatti era possibile raggiungere al massimo il livello 50. Questo valore ridotto è più che comprensibile dato che il titolo è ambientato interamente a Midgar, la città che nel gioco originale faceva da sfondo solo all’introduzione della storia di Cloud e gli altri membri di Avalanche. Dato che Final Fantasy 7 Rebirth rappresenta la parte di mezzo, ovviamente anche qui non sarà possibile raggiungere il livello 99, ma a quanto pare c’è stata comunque una modifica rispetto al primo remake.

Una via di mezzo | Final Fantasy 7 Rebirth: qual è il level cap?

In Final Fantasy 7 Rebirth i giocatori avranno la possibilità di raggiungere al massimo il livello 70 nel corso della loro avventura. Questo valore era abbastanza prevedibile, dato che si colloca a metà tra il level cap di Remake e quello dell’originale. Considerando che in futuro avremo sicuramente un terzo remake per chiudere la nuova epopea di Cloud, è probabile che quello sarà capitolo in cui finalmente potremo far ritornare i nostri eroi al livello 99.

Anche se in Final Fantasy 7 Rebirth il livello massimo è più basso rispetto al gioco originale questo però non vuol dire che non sia in grado di mettere in difficoltà i giocatori più esperti. Il titolo infatti è ben bilanciato ed è in grado di offrire una sfida impegnativa anche ai veterani (specialmente in modalità difficile). Salire di livello inoltre non sarà facilissimo e se vorrete raggiungere il cap dovrete affrontare una buona dose di battaglie extra.

Qui si conclude il nostro articolo dedicato al level cap di Final Fantasy 7 Rebirth. Ora che conoscete il livello massimo da raggiungere potrete valutare i rischi di affrontare un determinato scontro in modo molto più semplice.

Final Fantasy 7 Rebirth è disponibile ora in esclusiva per PlayStation 5.