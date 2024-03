Dragon’s Dogma 2: rivelato il framerate complessivo

Hideaki Itsuno raddoppia e alza il sipario ulteriormente su Dragon’s Dogma 2, rispondendo alla fatidica domanda sul framerate: 30 o 60?

L’intervista al director Hideaki Itsuno ha alzato molti veli su Dragon’s Dogma 2, e in seguito alle rivelazioni sul numero di ore necessario per il completamento i ragazzi di Game Informer hanno carpito anche qualcosa sull’annosa questione del framerate. Galeotto fu il tweet sul numero di frame senza limiti, in tal senso, sebbene il mito dei sessanta dovrà aspettare. “Ambiamo ai circa trenta fotogrammi, se non poco più sopra. Vale anche per le console. Alcune funzioni si possono disattivare, ma non sono molti i settaggi modificabili simultaneamente. In tal senso sì, tecnicamente parlando gli FPS non avranno un limite massimo.” Priorità all’esperienza stabile, dunque.

Dragon’s Dogma 2 Has Only One Graphical Mode, Aims for Around 30 FPS https://t.co/JfKWKd67bK pic.twitter.com/BSePF8RSpf — GamingBolt (@GamingBoltTweet) March 6, 2024

Dragon’s Dogma 2 non tenta un framerate sopra i trenta

La testata non si è limitata al framerate, sondando Itsuno anche per le possibili modalità per la grafica di Dragon’s Dogma 2. Siccome con altri giochi di ruolo d’azione la questione si è fatta così ingombrante da meritare una guida, anche in questo caso la visione autoriale del titolo di Capcom si riconferma anticonformista nell’approccio old-school. Nello specifico, c’è una sola, immutabile modalità per la resa grafica del titolo, ambientato in una versione alternativa del mondo visto nel predecessore. Pedine schierate contro i draghi a parte, il gioco si distingue dal panorama videoludico odierno per l’assenza di puntatori, la presenza di un solo file di salvataggio e i limiti al viaggio rapido volti a incoraggiare l’esplorazione a piedi. Day one fissato per il 22 marzo.

Ora sta a voi dirci la vostra: le novità sul gioco vi stanno incoraggiando? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.