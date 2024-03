Persona 3 Reload: ecco il trailer del DLC, il “Pass di espansione”

L’ora segreta di Persona 3 Reload sta per farsi più lunga: il gioco riceverà dei DLC, un vero e proprio pass di espansione stando al trailer

Arriva da Atlus la conferma di un vero e proprio pass di espansione con cui ampliare la cornucopia di contenuti presenti in Persona 3 Reload, e il trailer rivela che il DLC parte già da questo mese. Dal 12 marzo, infatti, elementi inediti si aggiungeranno al gioco, culminando poi nell’Episode Aigis -The Answer- (unione del nome originale e della localizzazione inglese dell’epilogo) a settembre. In più, gli iscritti ad Xbox Game Pass godranno dell’espansione senza costi aggiuntivi. Cosa arriva martedì prossimo, dunque? È presto detto: alcuni brani dal quinto e dal quarto capitolo della saga entreranno a far parte della colonna sonora. Ve li elenchiamo qui sotto senza indugiare oltre, prima di passare al video.

“Life Will Change”

“Beneath the Mask”

“Kichijoji 199X”

“Gentle Madman”

“I believe”

“Keeper of Lust”

“Blooming Villain”

“Victory”

“Backside of the TV”

“Game”

“Junes Theme”

“Heaven”

“Long Way”

“Revelations: Mitsuo”

“The Almighty”

“Results”

DLC ricco, mi ci ficco: la promessa di un’ultima sorpresa nel trailer di Persona 3 Reload

A maggio, poi, i DLC previsti per Persona 3 Reload saranno aggiornati ulteriormente con i seguenti brani, oltre ai costumi ispirati alla stanza di Igor per i personaggi come rivelato dal trailer. Le canzoni sono:

“Electronica In Velvet Room (“P4D” ver.)”

“Battle Hymn of the Soul (t.komine REMIX “AT 1st” P3D-EDIT ver.)”

“Battle Hymn of the Soul (Daisuke Asakura Remix)”

“Battle Hymn of the Soul -USH ver.-”

“Dance Hymn of the Soul (Disco In Velvet Room)”

Curiosamente, il video di presentazione ha enfatizzato maggiormente sulla “bomba finale” della roadmap rispetto ai contenuti minori in arrivo prima. Del resto, però, si tratta pur sempre dell’epilogo del gioco, sospettosamente assente nel remake al lancio. Il produttore Kazuhisa Wada ha definito “incompleto” il gioco senza il suo epilogo, pur essendo il finale venduto a parte al di fuori delle iscrizioni a Game Pass. Potete leggere cosa pensiamo del gioco di base nella nostra recensione.

Ora sta a voi dirci la vostra: aspettavate questa conferma? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.