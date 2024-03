Siete appassionati di sitcom? Ne volete una che si distingua da tutte le altre? Sicuramente avrete sentito parlare di una certa sitcom con protagonisti dei poliziotti imbranati e bambinoni. Parliamo di Brooklyn 99, scopriamo dove vedere la sitcom poliziesca!

C’è da dire che nel settore di sitcom ce ne sono di alcune davvero interessanti e divertenti, ma questa che vi segnaliamo oggi è davvero interessante. Anche perché diciamocelo, di sitcom con poliziotti protagonisti non ce ne sono mai stati, di solito questi sono quelli che vengono sempre presi in giro e fregati dai protagonisti delle altre sitcom. Quella di cui parliamo oggi invece prende in esame proprio loro, e nel cast ci sono attori molto interessanti, carismatici e divertenti, del calibro di Terry Crews. Proprio quell’attore famoso per la scena meme dove canta “Thousand Miles” di Vanessa Carlton. Anche per ricordare l’attore che ha interpretato il capo del dipartimento di polizia, ovvero Andre Baugher, tristemente morto a fine 2023.

Brooklyn 99: dove vedere la sitcom poliziesca

Tempo fa la sitcom veniva trasmessa in diretta tv su Italia 1, ma sappiamo bene tutti che seguire una serie in diretta tv è molto difficile. Prima di dirvi dove e come vedere la serie, parliamo della trama. Di per sé è molto semplice, ogni episodio è autoconclusivo, anche se ci sono alcuni richiami tra i vari episodi. Il protagonista di questa storia è Jake Peralta, un detective bambinone e burlone, sempre pronto a prendere in giro la sua collega Amy Santiago, il tutto mentre il sergente Terry Jeffords cerca di mantenere il suo lavoro tranquillo per paura di morire. Il tutto ovviamente con delle scene molto comiche e iconiche e sotto la sorveglianza del capo della polizia Raymond Holt. Questa sitcom è iconica proprio per le scene comiche che mettono su i protagonisti della sitcom. Sappiate che questa sitcom potete recuperarla su Netflix.

Come vedere Brooklyn 99 su Netflix

Come di consueto, per guardare una serie tv su una piattaforma streaming su Netflix c’è bisogno di un abbonamento. Puoi scegliere tra tre piani: standard con pubblicità al prezzo di 5,49 euro al mese, con interruzioni pubblicitarie e bassa risoluzione. Poi c’è quello standard, al prezzo di 12,99 euro al mese, senza pubblicità e a risoluzione HD. Infine c’è il piano premium, al prezzo di 17,99 euro al mese, col quale puoi guardare film e serie tv a risoluzione 4K Full HD.

Speriamo che la guida ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo del cinema e delle serie tv. Ti auguriamo una buona visione!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.