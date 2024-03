Ecovacs rivoluziona la pulizia domestica con il nuovo robot Deebot T30

ECOVACS ROBOTICS, una nota azienda nel campo della robotica domestica, presenta la sua recente serie DEEBOT T30, che include i modelli DEEBOT T30 OMNI e DEEBOT T30 PRO OMNI

Le molteplici innovazioni tecnologiche introdotte in questa gamma trasformano radicalmente il processo di pulizia dei pavimenti, assicurando risultati senza eguali.

DEEBOT T30 PRO OMNI: pulizia impeccabile ed efficiente dei pavimenti

Per coloro che si sono mai chiesti come i robot domestici riescano a pulire ogni angolo della casa in modo approfondito, ora c’è una risposta: la nuova tecnologia di pulizia adattiva dei bordi TruEdge della serie DEEBOT T30 offre una pulizia completa anche negli angoli. A differenza dei robot aspirapolvere convenzionali, che spesso trascurano zone difficili da pulire come gli angoli, i bordi e i contorni delle gambe di tavoli e sedie, questa innovativa tecnologia distingue i modelli T30.

Mentre i mop di altri prodotti si attivano solo in presenza di bordi facilmente riconoscibili, il mop a regolazione continua di ECOVACS si estende e si ritrae in modo completo, applicando la giusta pressione negli angoli durante la pulizia, garantendo una copertura quasi totale dei bordi. Algoritmi avanzati e sensori multipli aiutano i robot a navigare tra le pareti, spazi ristretti e ostacoli, mentre TrueDetect 3.0 consente una mappatura precisa dell’ambiente domestico, prevede i movimenti degli utenti ed evita gli ostacoli, assicurando una pulizia dei pavimenti millimetricamente precisa.

La potenza del nuovo motore ad alta velocità dei DEEBOT T30 OMNI e DEEBOT T30 PRO OMNI, che raggiunge i 11.000 Pa, garantisce un’aspirazione eccezionale e prestazioni di pulizia ottimali, lasciando ogni angolo impeccabile. I mop dei robot si sollevano automaticamente di 9 mm quando tornano alla stazione OMNI o rilevano un tappeto, proteggendo così i tappeti e mantenendo il pavimento privo di contaminazioni. Questi nuovi modelli introducono anche la pulizia a umidità attiva, mantenendo i mop costantemente inumiditi con acqua per ottenere risultati privi di macchie e striature. Il DEEBOT T30 PRO OMNI è dotato della funzione Smart Rework, che utilizza sensori intelligenti per rilevare lo stato di sporcizia dei mop durante la pulizia e adatta la strategia di pulizia in base al livello di sporco, garantendo una pulizia efficace.

La tecnologia ZeroTangle Brush contribuisce anch’essa alle eccezionali prestazioni di pulizia dei DEEBOT T30, impedendo che capelli e peli si aggroviglino nelle setole grazie a una spazzola a rullo a forma di V e a due file di denti a pettine.

Il controllo del dispositivo è semplificato, consentendo agli utenti di avviare un ciclo di pulizia dell’intera casa toccando delicatamente il paraurti del DEEBOT T30 con il piede. Inoltre, la pulizia dei pavimenti può essere gestita tramite l’app ECOVACS, ora compatibile con widget ed Apple Smartwatch. Il DEEBOT T30 PRO OMNI offre anche il controllo vocale YIKO, permettendo di avviare la pulizia con un semplice comando vocale.

La mini stazione OMNI, sviluppata appositamente, combina stile ed efficienza di pulizia, garantendo un’esperienza automatica e igienica. Dotata di una piastra di base rimovibile e di un filtro migliorato, riduce la necessità di manutenzione. Grazie al modulo rimovibile nella parte anteriore, la stazione è compatta e occupa solo 60 cm di spazio.

La funzione Auto Empty svuota automaticamente il contenitore della polvere, mentre i mop vengono lavati a 70 °C e asciugati con aria calda per evitare odori sgradevoli. La stazione si pulisce automaticamente grazie alla funzione di autopulizia.

Il DEEBOT T30 OMNI sarà disponibile nella colorazione nera, mentre il DEEBOT T30 PRO OMNI sarà proposto nei colori rosa e argento. Entrambi i modelli saranno in vendita dal 10 aprile 2024 su Amazon, sul negozio web ECOVACS e presso tutti i rivenditori al prezzo consigliato di €899 per il DEEBOT T30 OMNI e €999 per il DEEBOT T30 PRO OMNI. Il DEEBOT T30 PRO OMNI può essere preordinato con uno sconto di 100 euro a partire dal 20 marzo.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo DEEBOT T30 OMNI? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).