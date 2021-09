Se non sapete come guadagnare monete in WarioWare: Get It Together! o se ne siete semplicemente a corto, non vi dovete assolutamente preoccupare: veniamo in vostro soccorso con la nostra guida

Wario è da pochi giorni tornato ad infestare le nostre console, grazie al suo folle concentrato di minigiochi che, stavolta, sarà possibile gustarsi su Nintendo Switch (qua la nostra anteprima). Ricchissimo, come sempre, di tantissime attività estremamente rapide, ottime da affrontare in compagnia, WarioWare: Get It Together! offrirà anche tantissime cose da sbloccare, a patto di essere abili e sapere come ottenere il nostro agognato gruzzoletto. Andiamo a scoprire, dunque, come guadagnare velocemente le monete in WarioWare: Get It Together!.

A caccia di denaro

WarioWare: Get it Together! non è soltanto una raccolta di minigiochi o di semplici modalità ludiche, ma riesce a ricompensare il giocatore anche con tutta una serie di incentivi in-game, utili per sbloccare tante altre cose accessorie. Il tutto ruota attorno alle monete che è possibile guadagnare (e a breve scopriremo come farlo velocemente), e che potranno essere utilizzate per comprare oggetti da assegnare ai nostri compagni, tramite la Break Room di WarioWare: Get it Together! Nel gioco è possibile ottenere questa valuta in moltissimi modi differenti, come vi illustriamo in questa nostra guida: buona caccia!

Story Mode e Missioni – Come guadagnare monete in WarioWare: Get It Together!

Quando si completa per la prima volta un capitolo della story mode, si otterranno delle monete. Qualora non dovreste riuscirci al primo tentativo, non selezionate l’opzione Continua, dato che questo richiederà un pagamento in valuta in-game. Pertanto l’unica alternativa è ripetere da capo il livello.

Un altro metodo per guadagnare velocemente monete all’interno del titolo corrisponde al completamento delle missioni. Le missioni in WarioWare: Get It Together! sono simili in tutto e per tutto agli obiettivi che si trovano negli altri giochi. Questi task richiederanno di raggiungere un determinato punteggio, o superiore, all’interno dei vari minigiochi. Le missioni più difficili vi ricompenseranno con premi molto più generosi.

Wario Cup e Gare Endurance – Come guadagnare monete in WarioWare: Get It Together!

Sarà necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online per raggiungere questo obiettivo. Per vincere dovrete partecipare ai giochi settimanali della Wario Cup, ed ottenere un piazzamento: più alto sarà il grado ottenuto e maggiori saranno le monete ottenute al temine dell’evento.

Una volta completata la campagna sarà possibile rigiocare gli stage per ottenere un punteggio superiore a 15. Ricordate che i minigiochi si faranno sempre più veloci e più difficili man mano che avanzerete! Ad ogni modo il pagamento sarà maggiore al temine della sfida.

Passing score di squadra e Livelli Bonus – Come guadagnare monete in WarioWare: Get It Together!

Tra le opzioni di gioco ce ne è una che ci permetterà di affrontare i vari giochi con tutto il cast a disposizione, così da aggiungere il fattore casualità al tasso di sfida. Ci sarà comunque un incentivo a scegliere tale feature, dato che così facendo saremo ricompensati con più monete. All’interno della Gioco-pedia troveremo vari giochi, che dovremo superare un determinato numero di volte, selezionando “Tutti” per quanto riguarda i personaggi utilizzabili, così da ottenere la nostra ricompensa.

Dopo ogni livello boss all’interno della campagna, ci troveremo ad affrontare un livello bonus, che dovremo superare utilizzando l’ultimo personaggio utilizzato. Saranno sezioni molto veloci, al pari delle altre, e il nostro obiettivo sarà quello di raccogliere quante più monete possibili. Un round ci permetterà generalmente di raccogliere tra le 80 e le 150 monete.

Spendere è bello

Con questo si conclude la nostra guida su come guadagnare monete velocemente in WarioWare: Get It Together!. Prima di salutarvi, e rinnovarvi l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, vi ricordiamo che il gioco è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.

