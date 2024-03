Lenovo: presentati i nuovi ThinkPad e ThinkBook basati sull’AI

Al MWC 2024: Lenovo presenta i nuovi laptop ThinkPad e ThinkBook che segnano un passo avanti nell’innovazione dei PC basati sull’intelligenza artificiale (AI)

Alla Mobile World Congress (MWC) di quest’anno, Lenovo ha presentato una serie di nuovi laptop ThinkPad e ThinkBook, Questi nuovi prodotti targati Lenovo segnano un passo avanti nell’innovazione dei PC basati sull’intelligenza artificiale (IA) Tra i nuovi prodotti ci sono il ThinkPad T14i Gen 5, il T14s Gen 5, il T16 Gen 3, il X12 Detachable Gen 2. Questi laptop sono alimentati dai processori Intel Core Ultra e sono progettati per offrire prestazioni all’avanguardia nell’ambito dell’elaborazione aziendale personalizzata.

Ed ancora, il ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4: Lenovo ha anche introdotto il ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4, un altro PC basato sull’IA progettato per fornire flessibilità e prestazioni ottimali per le esigenze aziendali. Inoltre, introdotto il Display trasparente Lenovo ThinkBook: una novità affascinante è il proof of concept di laptop con display trasparente, un’innovazione che potrebbe aprire nuove possibilità nell’interazione con i dispositivi.

Lenovo ha introdotto Smart Connect, che unisce gli ecosistemi digitali di Lenovo e Motorola per offrire un’esperienza multi-dispositivo senza soluzione di continuità su PC, smartphone e tablet. Ed ancora, nuovi accessori progettati per migliorare la mobilità, tra cui il display mobile ThinkVision M14t Gen 2, il dock da viaggio sottile USB-C e lo zaino ThinkPad Executive da 16 pollici. Questi nuovi dispositivi e funzionalità dimostrano l’impegno di Lenovo nell’offrire soluzioni all’avanguardia che integrano l’intelligenza artificiale. Così da migliorare le esperienze degli utenti e soddisfare le esigenze aziendali in continua evoluzione.

Dettagli sui nuovi laptop ThinkPad e ThinkBook di Lenovo

Oggi, nel contesto del MWC 2024, Lenovo ha presentato una serie di nuove soluzioni hardware e software che dimostrano il suo impegno per l’innovazione basata sull’intelligenza artificiale e la sostenibilità. Tra le novità ci sono i nuovi laptop aziendali ThinkPad e ThinkBook, che introducono funzionalità di intelligenza artificiale per migliorare la produttività e l’efficienza. Oltre a offrire miglioramenti nelle prestazioni e nella versatilità multimodale.

Inoltre, Lenovo ha lanciato una gamma di accessori progettati per aumentare la produttività mobile, come il display portatile ThinkVision M14t Gen 2, un dock da viaggio sottile USB-C e uno zaino ThinkPad Executive da 16 pollici. Questi accessori sono progettati per migliorare la mobilità e la praticità degli utenti in movimento. Tra le nuove soluzioni software, spiccano Lenovo Identity Advisor, uno strumento centralizzato per il monitoraggio dell’identità digitale; ed ancora Smart Connect, un software che unifica gli ecosistemi digitali di Lenovo e Motorola per creare un’esperienza multi-dispositivo senza soluzione di continuità su PC, smartphone e tablet.

ThinkBook Transparent Display

Laptop Concept, un prototipo di laptop che presenta il primo display trasparente Micro-LED da 17,3 pollici nel settore. Questo laptop rivoluzionario integra in modo intelligente il virtuale e il reale. Consentendo nuove forme di interazione e creazione attraverso l’intelligenza artificiale e la trasparenza del display. Inoltre, Lenovo ha presentato la nuova generazione di laptop aziendali, tra cui ThinkPad T14 i Gen 5, ThinkPad T14s Gen 5, ThinkPad T16 Gen 3, ThinkPad X12 Detachable Gen 2 e ThinkBook 14 2-in-1 Gen 4. Questi laptop offrono prestazioni avanzate e un ecosistema ottimale di soluzioni hardware e software AI per migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e le esperienze degli utenti.

Infine, Lenovo ha introdotto Smart Connect, una soluzione software che semplifica l’esperienza multi-dispositivo attraverso un’unificazione degli ecosistemi digitali di Lenovo e Motorola. Consentendo agli utenti di passare senza soluzione di continuità da un dispositivo all’altro e condividere facilmente contenuti e funzionalità. Con questi annunci, Lenovo dimostra il suo impegno per l’innovazione, l’intelligenza artificiale e la sostenibilità, offrendo agli utenti soluzioni all’avanguardia per migliorare la produttività e l’esperienza digitale.

