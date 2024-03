Princess Peach Showtime: trailer di panoramica e demo disponibili

Iniziano le prove per il principesco spettacolo: oltre al trailer di panoramica di Princess Peach: Showtime è anche disponibile una demo

In seguito ai rumor fomentati dall’elusivo leaker Pyoro, oltre ad un trailer di panoramica è anche disponibile una versione demo per il promettente spinoff dedicato alla mite monarca del mondo mariesco, Princess Peach: Showtime. Esatto: nella medesima settimana del giorno di Mario (il 10 marzo, abbreviabile come Mar10, appunto), Nintendo ha rilasciato un piccolo assaggio a cui dedicheremo un’anteprima, salvo imprevisti, nelle prossime ore. La sinossi della Grande N allude alla possibilità di prendere le redini della principessa nelle sue trasformazioni finora più note: la schermidora e la pasticcera. Potete consultare il video, disponibile solo in inglese alla stesura dell’articolo, qui sotto.

Non solo demo: la promessa nel trailer di Princess Peach Showtime

Il trailer descrive nel dettaglio le varie trasformazioni disponibili in Princess Peach: Showtime, al di là delle due presenti nella demo. “Ciascuna trasformazione”, esordisce la descrizione del video in lingua originale, “dona abilità distinte indispensabili per salvare le recite al Teatro Splendente. Il nuovo video di panoramica illustra la loro varietà, dando più informazioni sul gioco – comprese le opzioni di personalizzazioni al vestito di Peach e al fiocco di Stella, oltre a uno sguardo un po’ più approfondito alle recite da scoprire nell’avventura.” Non sembra, ma siamo già al secondo titolo legato all’universo di Mario del 2024. Al precedente, Mario vs. Donkey Kong, abbiamo potuto però dedicare solo un’anteprima e uno speciale per l’originale.

