Buone notizie per tutti gli appassionati dei motori e delle corse! Vedremo finalmente il ritorno di Hyundai alla Pikes Peak International Hill Climb e sembra essere agguerrita e disposta a tutto per vincere!

Siamo pronti a rivedere in azione una delle migliori aziende automobilistiche pronta a mettersi in mostra alla Pikes Peak International Hill Climb, ovvero la Hyundai. L’azienda non ci ha mai dato modo di rimanere delusi, anzi, non fa altro che continuare a sorprenderci con i suoi vari e geniali piani, come ad esempio aderire al piano delle auto volanti. Quindi sarà un piacere più che immenso rivedere l’azienda nel campo della sportività, nello specifico nella gara del Pikes Peak International Hill Climb! La gara si terrà il 23 giugno 2024 e, sinceramente, non vediamo l’ora di vederla! Anche perché troveremo dei piloti di tutto rispetto, piloti che potrebbero scrivere un altro capitolo di questa pista sulla catena montuosa.

I piloti di Hyundai al Pikes Peak International Hill Climb

La Hyundai ha già annunciato tre dei quattro piloti che parteciperanno alla gara. Tra questi piloti troviamo Paul Dallenbach, che è stato 11 volte vincitore della gara e ha stabilito il suo record assoluto nel 1993. Troviamo poi Robin Shute, che è stato 4 volte vincitore assoluto e detentore del titolo di King of the Mountain alla Pikes Peak. Il terzo pilota è Daniel “Dani” Sordo Castillo, pilota spagnolo che corre il Campi0nato del Mondo Rally con Hyundai Motorsports. Gli organizzatori sono ben consapevoli della pericolosità di questo tracciato, motivo per cui il team di Hyundai ha voluto spedire sul campo di battaglia dei piloti con anni di esperienza alle spalle, coraggiosi e impavidi, con un curriculum di tutto rispetto. Le condizioni metereologiche potrebbero rendere molto difficile la corsa, motivo per cui tutto deve andare perfettamente.

