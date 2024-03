Al giorno d’oggi molte cose, se non quasi tutte, funzionano con i siti web. Spesso e volentieri le attività si servono di sviluppatori web per rappresentare la loro azienda, illustrandone i vari prodotti e la storia della loro creazione. Vorresti creare un sito web anche tu, ma non vuoi affidarti a uno sviluppatore? Allora scopriamo come usare l’IA per creare un sito web

Hai letto proprio bene, è possibile creare un sito web con l’intelligenza artificiale. Al giorno d’oggi l’IA è letteralmente ovunque, anche negli aspirapolveri e in qualsiasi altra cosa tu possa mai immaginare. Sappi, comunque, che al giorno d’oggi puoi armarti d’intelligenza artificiale anche per creare un sito web. In giro su internet trovi tantissimi siti con cui poterla usare, qui ne abbiamo elencate alcune da usare per i compiti più semplici. Certo, non avrai un sito ben strutturato come lo farebbe un professionista, ma l’IA che ti consigliamo oggi crea dei siti molto semplici e basilari che funzionano e che la gente visiterebbe volentieri.

Hostinger Website Builder | Come usare l’IA per creare un sito web

L’IA di cui ti parleremo oggi e che ti consigliamo di usare è Hostinger Website Builder, l’intelligenza artificiale fatta appositamente per creare dei siti web semplici ma efficaci. Sappi, però, che è a pagamento (ma non è una grossa spesa, anzi, per quello che crea è davvero ottimo). Ci sono due piani per usare questo servizio. C’è il piano premium, col quale puoi creare un sito a soli 2,99 euro al mese con un impegno di 48 mesi, più 3 mesi gratis (al rinnovo il costo è di 5,99 euro al mese). Questo include un dominio gratis, email gratuite, un editor drag & drop, oltre 150 template, integrazioni di marketing, modifiche da smartphone e tablet, granzia di rimborso di 30 giorni, supporto 24/7 e infine un generatore di siti basato su IA. L’altro piano invece è il piano business, ideale per chi cerca di crescere con degli strumenti d’intelligenza artificiale. Questo è al prezzo di 3,99 euro al mese per 48 mesi più 3 mesi gratis e al rinnovo costa 7,99 euro al mese. Offre le stesse funzioni del piano premium, ma ha funzioni in più come generatore di immagini, AI Writer, strumenti SEO AI e le varie funzionalità avanzate per l’e-commerce, senza costi di transazione e con oltre 20 pagamenti disponibili.

Cosa fa Hostinger Website Builder | Come usare l’IA per creare un sito web

Ma cosa può fare Hostinger Website Builder? Come potrai ben immaginare, dipende dal piano che scegli. Fatto sta che questa IA fa tutto quello di cui ha bisogno un sito. Puoi creare dei testi con font diversi, aggiungere delle immagini ingrandendole e rimpicciolendole a tuo piacimento, ma la cosa più importante è che puoi anche usare il SEO AI. Cosa sarebbe? In parole povere, il SEO è quello strumento capace di rendere più visibile la tua attività sul motore di ricerca. Questo, spesso e volentieri, è un compito che spetta a chi lavora nel digital marketing, ma l’IA è capace di fare tutto da sola e può far apparire il tuo sito tra i primi risultati sul motore di ricerca. Non solo, puoi anche usare l’IA per creare un’e-commerce, se hai il piano adatto. Ci sono le varie funzioni che puoi utilizzare cliccando direttamente sulle icone apposite, oltre ai tre puntini del menu da cui puoi aprire ulteriori funzionalità. Una volta che hai creato il tuo sito web, puoi anche decidere di limarlo manualmente, se ti piace. Per ottenere il risultato che speri, ti consigliamo di aggiungere quanti più dettagli possibili nella descrizione, finché la barra al di sotto non diventerà verde. In caso contrario puoi anche ricostruirlo da capo.

Consulta il sito ufficiale

Se hai ancora delle domande e non sai ancora come usare alcune funzionalità, ti consigliamo di visitare direttamente il sito ufficiale di Web Hostinger Builder e in particolare la pagina di supporto. Lì troverai tutte le risposte che cerchi su come usarlo e come creare il sito web che tanto desideri creare per te o per la tua attività. Rimane il fatto che è molto facile e intuitivo da usare, quindi non sarà una cosa impossibile usare questa IA per creare il tanto agognato sito web.

