Google Pixel 9: le novità sul chip Tensor G4

Google Pixel 9 e 9 Pro faranno affidamento sul nuovo chip Tensor G4, che promette efficienza e prestazioni

Nuove indiscrezioni e rumors dalla Corea del Sud stuzzicano l’appetito degli appassionati di tecnologia in vista dei prossimi smartphone di Google, Pixel 9 e Pixel 9 Pro, che vedranno contemporaneamente il debutto del prossimo SoC Made by Google: Tensor G4.

Tensor G4: un chip ancora più performante e affidabile

Secondo le voci di corridoio, il cuore pulsante dei nuovi Pixel sarà il chip Tensor G4, realizzato da Samsung con un processo produttivo a 4 nm FOWLP di nuova generazione.

In parole semplici, il nuovo chip dovrebbe essere ancora più efficiente e performante rispetto al Tensor G3, con un miglioramento nella gestione del calore e dell’autonomia della batteria.

Un design rinnovato

Oltre al chip, i Pixel 9 e 9 Pro dovrebbero presentare un design esterno completamente rinnovato, con bordi piatti e una nuova configurazione della fotocamera posteriore, abbandonando quindi l’iconica Pixel Camera Bar delle precedenti generazioni.

Tensor G4: addio a Samsung, benvenuto TSMC?

Nonostante la collaborazione con Samsung per il Tensor G4, Google sembra intenzionata a rivolgersi a TSMC per la produzione dei chip successivi, in uscita nel 2025. Dunque, le premesse per i Pixel 9 e 9 Pro sono davvero ottime: un chip più potente, un design accattivante e una possibile collaborazione con TSMC fanno presagire un futuro radioso per gli smartphone di Google. Non a caso, l’ultimo smartphone dell’azienda è stato premiato al MWC 2024 come miglior smartphone dell’anno.

Conclusioni

L'attesa per i Google Pixel 9 e 9 Pro cresce: il nuovo chip Tensor G4 e il design rinnovato promettono di fare scintille.