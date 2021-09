I minigiochi (o meglio, microgiochi) sono tantissimi, ma se li volete sbloccare tutti vi diciamo come affrontare WarioWare: Get it Together!

Se avete già giocato ad altri WarioWare, a grandi linee potreste già sapere come sbloccare tutti i minigiochi, ma nel dubbio vi spieghiamo cosa va fatto in Get it Together! considerando che, in alcune cose, si distingue indubbiamente dai suoi predecessori. In realtà li chiamiamo minigiochi per praticità, ma il gioco ci ricorda a più riprese che, tecnicamente, la breve durata di ciascuno fa di essi dei microgiochi. Le dieci categorie coprono ogni possibile utilizzo del medium videoludico, dal cibo alla cultura, passando per gli sport e, ovviamente, i classici Nintendo per i quali 9-Volt è sempre una garanzia.

Partiamo dalle ovvietà – Come sbloccare tutti i minigiochi in WarioWare: Get it Together!

Come da programma, il primo passo per sbloccare tutti i minigiochi di WarioWare: Get it Together! è finire dapprima il gioco. Per i fan della serie questo potrebbe essere il tipico momento da “ma và?!”, ma per tutti gli altri va detto che la cosa è dovuta al ritmo di sblocco dei contenuti. In generale, infatti, il tipico “stage” di ciascun personaggio comprende 14 microgiochi più quello senza timer dedicato al boss. Una volta superato quest’ultimo, il livello in sé finisce; di norma, in ogni capitolo della serie riaffrontare una sequenza di sfide permette di proseguire a oltranza fino al game over.

O forse anche no – Come sbloccare tutti i minigiochi in WarioWare: Get it Together!

Se volete sapere come sbloccare tutti i minigiochi, però, sappiate che WarioWare: Get it Together!, dal canto suo, non funziona propriamente così. La “modalità infinita” non si sblocca prima dei titoli di coda. A questo punto, potrete finalmente accedere alla maratona, a patto ovviamente di aver prima messo insieme una squadra. Vi conviene radunare i personaggi che più si adattano al vostro stile di gioco, o se volete andare sul sicuro di accomunare quelli dai comandi più simili tra loro. La diversità tra i microgiochi, come abbiamo ricordato nella nostra anteprima, si combina anche a quella degli input per ciascun membro del variopinto cast.

Collezionismo portami via

L’avidità, a livello di gameplay, ripaga: l’ideale è spingersi quanto più possibile oltre i primi quindici microgiochi. Di solito, non si sbloccano tutti i “giochini” di ciascuna categoria prima di averne affrontati almeno 30 in sequenza. La loro comparsa è casuale, quindi conviene ripeterli a oltranza finché non compare il popup “Collezionista” durante la propria partita. Un buon modo per capire se si è completata una sezione, infatti, è proprio incappare in queste notifiche: valgono 500 monete ciascuna. Nulla vi vieta di controllare manualmente se ci siete riusciti, ovviamente.

La nostra recensione del gioco è in dirittura d’arrivo, ma ora sta vogliamo sapere la vostra: se già avete questo titolo, la guida vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.