F1: caso Christian Horner, la ragazza è stata licenziata

Per la Red Bull continua a non esserci pace, un momento davvero pessimo, specialmente perché è iniziato il GP. GP in cui la Red Bull sta continuando a mostrare tutto il suo valore e la sua potenza, dando filo da torcere agli altri concorrenti. Ma non è questo il fulcro dell’articolo, perché oggi si torna a parlare del caso dell’ex pilota F1 e team principal della Red Bull, Christian Horner. La questione continua ad andare avanti e sembra che le cose non stiano andando per il meglio, visto che continua ad esserci una lotta al potere tra Horner e la famiglia Verstappen. L’ultimo grande aggiornamento sapete qual è? La Red Bull ha licenziato la ragazza che ha lanciato l’accusa contro Horner, almeno secondo un report di un insider. Ovviamente la parte che ha licenziato la ragazza è quella guidata da Yoovidhya, il team thailandese che rappresenta il 51% di Red Bull.

F1 e il caso Horner: una guerra senza fine tra Horner e Verstappen

Dall’altra parte, però, la ragazza ha il pieno sostegno della famiglia Verstappen, gli austriaci e, secondo alcune voci, anche Adrian Newey. Si dice che Horner sia pronto a combattere contro il pilota Max Verstappen, che ha una lite accesa contro suo padre. La famiglia Verstappen ha infatti rifiutato di difendere pubblicamente Christian Horner e questo ha reso la guerra ancora più accesa, causando non poco scompiglio nella Red Bull. Horner però vorrebbe ricucire i rapporti con Newey, in modo tale da farsi graziare. Ritiene molto più fondamentale avere un rapporto sano con il direttore tecnico della Red Bull, trascurando il pilota Max Verstappen. Secondo alcune indiscrezioni, Verstappen sarebbe in lista per entrare in Mercedes al posto di Lewis Hamilton.

Voi che ne pensate della questione? Di certo non è da prendere alla leggera e ha creato uno scandalo che il mondo della Formula 1 non dimenticherà tanto facilmente. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.