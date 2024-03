Arrivato a un certo momento del suo ciclo vitale, il tuo computer potrebbe aver iniziato a rallentare e ad aumentare i tempi di risposta. Una cosa che di per sé è molto fastidiosa, soprattutto se con il computer ci si lavora da casa in smartworking. Ma questo non vuol dire che tu debba cambiarlo. In questa guida vediamo insieme come ottimizzare le prestazioni del computer

Ci sono tanti motivi che potrebbero portare il tuo computer a rallentare. Uno tra questi potrebbe essere la presenza di polvere all’interno del box fisso, a questo proposito abbiamo pubblicato anche una guida su come pulire il pc dalla polvere. Ma questo non è l’unico problema che potrebbe aver portato il tuo dispositivo a rallentare, potrebbe essere anche la presenza di malware che si sono intrufolati nel pc e lo rallentano. Vediamo insieme come poter risolvere questo problema.

Aumentare la velocità | Come ottimizzare le prestazioni del computer

Innanzitutto risolviamo il problema più fastidioso, la lentezza. Ci sono vari modi per aumentare la velocità del computer, ma vediamo passo dopo passo. Prima cosa, elimina i programmi superflui, specialmente quelli che sono perennemente attivi in back ground, questo già dovrebbe aiutare parecchio il PC ad aumentare la velocità, ti basta controllare tutto cliccando su start, aprire la scheda avvio e disattivare le voci relative ai programmi inutili. Un’altra cosa è quella di disattivare gli avvii automatici dei programmi all’avvio del PC che non sono necessari. Se hai Windows 8 o successivi, devi solo cliccare la barra delle applicazioni con il tasto destro del mouse e selezionare “gestione atttività“, poi su “più dettagli” e infine “avvio”, puoi disattivare i programmi superflui cliccando su “disabilita“. Un altro problema potrebbe essere la presenza di malware. per questo ti consigliamo di installare un antivirus, oltre a liberare la memoria RAM in modo che il PC non debba fare più cose contemporaneamente. Infine disattiva e ottimizza le animazioni e gli effetti grafici. Se è necessario, aggiorna il software e l’hardware.

PC portatile | Come ottimizzare le prestazioni del computer

Se hai un PC portatile e hai bisogno di ottimizzare le prestazioni, i passaggi sono simili. Prima di tutto aumenta la memoria RAM, poiché la maggior parte dei portatili hanno una RAM da 4 GB o 8 GB, quindi ti consigliamo di espanderla con almeno 16 GB. Potresti poi usare programmi di ottimizzazione, aiutano a massimizzare le prestazioni. Un’altra cosa importante è usare un sistema di raffreddamento efficace, il pc infatti, per funzionare, deve restare bello fresco, quindi ti consigliamo di usarlo su una base di raffreddamento o in una stanza con aria condizionata. Infine modifica le opzioni di risparmio energetico, su notebook ci sono molto spesso e limitano la potenza del processore e della scheda video.

PC da gaming | Come ottimizzare le prestazioni del computer

Oggi ci sono PC da gaming sempre più potenti, quindi la necessità di ottimizzare le prestazioni è all’ordine del giorno. Sappi che è possibile ottimizzare il tuo PC da gaming senza spendere un rene, basta seguire questi consigli generici e pratici. Per esempio chiudi ogni programma superfluo attivo in memoria o in avvio automatico, e in più evita di usare il browser mentre giochi e anche le connessioni veloci per il gioco online o cloud gaming. Un’ultima cosa da fare è usare solo le versioni di Windows 10 o Windows 11 per giocare e mantenere sempre aggiornati i programmi che usi.

In conclusione

Dopo aver fatto un po’ di calcoli e analizzato questi vari aspetti, alla fine della fiera per ottimizzare le prestazioni del pc non è necessario spendere una fortuna. Al giorno d’oggi i PC da gaming ben assemblati costano parecchio, ma basta smanettare un po’ per poter rendere più potente il tuo PC in completa autonomia, senza dover per forza comprarne uno nuovo. Se però il PC è particolarmente lento, ti consigliamo di scaricare un programma antivirus in grado non solo di ottimizzare le prestazioni, ma anche di proteggere i tuoi dati dai tentativi di furto.

Speriamo che la guida ti sia stata utile!