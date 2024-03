Mancano ormai due settimane all’arrivo al cinema di Kung Fu Panda 4 e, dopo aver visto i vari trailer, ci domandiamo in effetti cosa potremmo vedere nel film, cosa aspettarci. Ma soprattutto, Kung Fu Panda 4 è il finale della storia del franchise?

Questa ci sembra una domanda più che lecita, considerando soprattutto quanto tempo sia passato dall’ultimo capitolo, uscito nel 2016. Quindi c’è già da considerare che sono passati ben 8 anni dall’ultimo capitolo. Sicuramente è passato tutto questo tempo anche in merito all’acquisizione della Dreamworks da parte di Universal Pictures, ma di per sé il finale di Kung Fu Panda 3 si poteva considerare come un finale perfetto. Po aveva sconfitto ogni sorta di nemico, affrontando perfino il grande e potente Kai, ex fratello e amico di Oogway. Eppure no, dopo quasi un decennio la Dreamworks annuncia il quarto capitolo, che si è mostrato di recente in un secondo trailer.

Ora, con tutto quello che abbiamo visto, con Po che è finalmente diventato quello che ha sempre sognato di essere, indossando la stessa tunica che indossava nei suoi sogni, cosa possiamo aspettarci?

Un nuovo percorso | Kung Fu Panda 4: il finale della storia?

Con l’input che ci hanno dato già nel primo trailer, sappiamo che Po non ha ancora concluso il suo percorso. Se è vero che è diventato il Guerriero Dragone, ora per il nostro amato Panda è arrivato il momento di passare il mantello a qualcun altro, diventando così ciò che Shifu è stato per lui. Deve infatti diventare la guida spirituale della Valle della Pace, un percorso completamente diverso da quello che aveva affrontato finora, visto che di spiritualità Po ne sa poco e nulla. Certo, ha imparato a controllare il suo Chi, ma deve diventare qualcosa di più del Guerriero Dragone. Questa figura non è altro che un soldato, qualcuno che esegue degli ordini del proprio maestro per proteggere gli innocenti. Al contrario, invece, Shifu deve diventare ciò che è stato Oogway prima di morire. Ci si aspetta quindi un continuo passaggio di testimone, con Shifu che diventerà il maestro per eccellenza e con Po appena ad un grado appena al di sotto di lui.

Il ritorno di Tai Lung | Kung Fu Panda 4: il finale della storia?

Un altro fattore fondamentale di cui bisogna tenere conto è il ritorno di Tai Lung. Chi conosce la saga, sa bene che Tai Lung è stato il primo avversario che Po abbia mai affrontato, un avversario temibile, che per tutta la sua vita si è addestrato e ha lottato per ottenere il titolo di Guerriero Dragone. Allo stesso tempo, Tai Lung è uno dei personaggi più amati del franchise, perché di per sé non era una minaccia.

Il leopardo, infatti, ha attaccato la Valle della Pace perché profondamente deluso dal giudizio finale di Oogway. Ha dedicato la sua intera vita a cercare di diventare un maestro, a ottenere il titolo, un rifiuto dopo tutti quegli anni duri avrebbe causato inevitabilmente quella reazione. Più che comprensibile, il suo sogno è stato infranto. Forse, però, potrebbe avere un ruolo importante in Kung Fu Panda 4, potrebbe ottenere la sua redenzione, lottando al fianco di Po contro la nuova minaccia che si impadronisce del chi di tutti i guerrieri defunti. Potrebbe essere il punto di svolta per Tai Lung.

La più grande sfida di Po | Kung Fu Panda 4: il finale della storia?

Arriviamo al punto cruciale, ovvero a cosa andrà in contro Po, nel frattempo che cerca di addestrare il prossimo Guerriero Dragone. Questa potrebbe essere la sfida più difficile che Po abbia mai affrontato nella sua intera carriera da Guerriero. Ha affrontato avversari molto temibili, ma non li ha mai combattuti tutti insieme. Questa sfida è lanciata dalla villain del nuovo capitolo, la Camaleonte. Questa villain ha intenzione di impossessarsi del bastone del chi di Po datogli da Maestro Oogway per creare un esercito di guerrieri al suo servizio per dominare il mondo. Come abbiamo visto nel trailer, lo fa anche con Tai Lung e, nel secondo trailer, anche con Lord Shen e Kai. Ma l’avversario più grande che potrebbe mai affrontare in realtà è sé stesso. Da quanto possiamo notare dai trailer, Camaleonte riesce ad impadronirsi anche del potere del chi di Po, motivo per cui riesce a prendere la sua forma e, molto probabilmente, anche i suoi poteri e le sue abilità di combattimento, il che la rende l’avversario più temibile che abbia mai affrontato nella sua intera vita.

Il passaggio di testimone

Il fulcro della questione è quello che quasi sicuramente vedremo nel finale del film: il passaggio di testimone. Lo stesso Shifu dice a Po che, per diventare la guida spirituale della Valle della Pace, deve abbandonare il suo titolo e passarlo a qualcun altro. Quel qualcun altro è chiaramente la piccola e giovane volpe ladruncola Zhen. Una giovane che, proprio come Po all’inizio della sua carriera, è energica e insubordinata, incurante delle regole e volenterosa di fare qualsiasi cosa. Con questo addestramento, Po capirà esattamente cosa ha provato Shifu quando l’ha addestrato in giovane età.

Ora, però, come abbiamo visto nel corso dei film, i maestri non smettono mai di lottare. Prima di Po ci sono stati altri Guerrieri Dragoni che sono poi diventati maestri, ma hanno sempre continuato a lottare per proteggere gli innocenti. Quindi, a conti fatti, a meno che Po non muoia alla fine del quarto capitolo, finché la Dreamworks continuerà a sfornare idee, la storia potrebbe sempre continuare. Come d’altro canto hanno fatto con Il Gatto con gli Stivali 2, che ha dato un revival al franchise di Shrek. Staremo a vedere quali sono i piani!

Voi che ne pensate? Kung Fu Panda 4 sarà il finale della storia oppure continuerà con altri capitoli? Lasciate le vostre teorie nei commenti, siamo curiosi di scoprire cosa ne pensate! Continuate a seguirci su tuttotek.it per news, guide e speciali dal mondo del cinema e molto altro.

