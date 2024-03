Porta di Babilonia: scoperte archeomagnetiche rivelano nuovi dettagli

Un nuovo studio contribuisce ad aiutarci a svelare il mistero che avvolge la Porta di Babilonia, che si trova al Museo di Pergamo di Berlino

La Porta di Babilonia, o Ishtar Gate, è un monumento antico che ha affascinato gli storici e gli archeologi per secoli. Costruita per ordine di Re Nabucodonosor II (605-562 a.C.) in onore della dea Ishtar, la porta è famosa per i suoi mattoni in terracotta rivestiti di smalto blu e bassorilievi. Oggi, il monumento è custodito nel Museo di Pergamo di Berlino. Recentemente, un team internazionale di ricercatori, tra cui membri dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha utilizzato tecniche di archeomagnetismo per indagare il mistero che avvolge la costruzione della porta. Hanno analizzato frammenti microscopici (meno di 3 millimetri) provenienti da cinque mattoni, ciascuno appartenente a una delle tre fasi costruttive identificate da precedenti scavi archeologici. L’obiettivo era capire se esistesse una correlazione temporale tra le diverse fasi di costruzione della porta e l’esito delle guerre condotte dal re babilonese. Se i mattoni fossero stati prodotti nello stesso momento, avrebbero registrato la stessa intensità del campo magnetico. Al contrario, se le fasi di costruzione fossero state successive, si sarebbe registrata una variazione nella forza del campo magnetico.

Porta di Babilonia, la tecnica utilizzata per lo studio

Babilonia era protetta da una cinta muraria di quasi 18 km con una doppia cinta interna, quadrangolare, che difendeva l’abitato. In questa cinta muraria si aprivano 8 porte. Lo storico greco Erodoto descriveva così Babilonia:

La grandezza delle fortificazioni di Babilonia è questa; essa è adornata come nessuna delle altre città che conosciamo.

Anita Di Chiara, ricercatrice dell’INGV e co-autrice dell’articolo “An archaeomagnetic study of the Ishtar Gate, Babylon” pubblicato sulla rivista Plos One, spiega:

I campioni sono stati analizzati con la tecnica dell’archeointensità, vale a dire l’analisi della forza del campo magnetico terrestre rimasto ‘impresso’ nei mattoni al momento della loro fabbricazione.

La datazione archeomagnetica presenta, di norma, incertezze di secoli, poiché le variazioni del campo magnetico terrestre sono molto lente. Tuttavia, nel caso della Porta di Babilonia esiste una anomalia del campo, la cosiddetta “anomalia dell’Età del Ferro“, che vide l’intensità del campo magnetico terrestre variare molto rapidamente nell’arco di pochi secoli.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema scienze, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!