Ghost of Tsushima: confermato il port su PC, ecco la data di uscita

I rumor erano veri: Ghost of Tsushima arriverà su PC con tanto di versione Director’s Cut, nonché trailer ed annessa data di uscita

In seguito alle recenti indiscrezioni, Sucker Punch Productions ha infine confermato che Ghost of Tsushima: Director’s Cut è in arrivo su PC, fornendo anche la data di uscita. Come si può intuire dall’edizione interessata, sono inclusi il gioco di base, l’espansione Iki Island e la modalità co-op Legends. Nel trailer qui sotto potete trovare tutte le informazioni salienti, come ad esempio il team di sviluppo che ha curato la conversione, Nixxes. Come da tradizione per quanto concerne il tanto blasonato power gap tra computer e console, il framerate non avrà vincoli di sorta, oltre a beneficiare del supporto ai monitor ultrawide con risoluzioni a 21:9 e 32:9. Previste, inoltre, le opzioni di upscaling come Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3 ed Intel XeSS, nonché Nvidia DLAA e FSR 3 Native AA.

La data di uscita di Ghost of Tsushima su PC

Se avete guardato il trailer qui sopra, non c’è bisogno di tergiversare oltre: per il port su PC di Ghost of Tsushima, la data d’uscita da segnare sul calendario è il 16 maggio. Oltre alle funzioni per mappare i controlli della versione Steam, è previsto il supporto a DualSense con tutto ciò che ne consegue. Il preordine su Steam o Epic Games Store sbloccherà contenuti estetici, più altri bonus similari collegando il proprio account PSN. In merito al port, il co-fondatore di Sucker Punch Brian Fleming ha dichiarato: “Siamo fieri di annunciare che i nostri amici e partner di Nixxes stanno portando il nostro titolo su computer! È una prima volta per Sucker Punch: tutti i nostri precedenti titoli sono esclusivi alle console, quindi siamo elettrizzati e Nixxes è il team adatto a gestire il progetto.” Il gioco è disponibile su PS4 e su PS5.

