Il reboot di Twilight sarà una serie animata?

Sembra che il tanto vociferato reboot della saga di Twilight prenderà la forma di una serie animata

Lionsgate durante la conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom ha confermato che il tanto chiacchierato reboot di Twilight sarà realizzato sotto forma di una seria d’animazione. Già dalla scorsa primavera era stata diffusa la notizia riguardo una serie televisiva di Twilight. In molti pensavano si trattasse di una serie in live-action. Tuttavia, le ultime notizie sul progetto rivelano che la serie in questione era sempre pensata come un progetto d’animazione. Ovviamente non si sa ancora che stile animato sarà adottato per la serie Twilight, tuttavia vale la pena notare che i libri originali della saga hanno dato vita a delle graphic novel ispirate al mondo dei manga.

La serie animata di Twilight sarà reboot o spin-off?

Non è ancora molto chiaro se la serie animata sarà un reboot completo della serie di romanzi di Stephanie Meyer, oppure se sarà una sorta di spin-off, una derivazione, ma ambientata nello stesso universo. La Meyer potrebbe essere coinvolta nel progetto televisivo, visto che al momento non sono noti showrunner, troupe o cast. I produttori esecutivi della serie saranno Wyck Godfrey e l’ex co-presidente del Lionsgate Motion Picture Group Erik Feig. L’ultima estensione della saga di Twilight era arrivata nel 2020 con la pubblicazione del romanzo Midnight Sun. Si tratta di un romanzo che narra gli eventi di Twilight dal punto di vista di Edward. Il romanzo era stato concepito dalla scrittrice nel corso della stesura della storia originale, tuttavia, dopo che il manoscritto era trapelato online la Mayer aveva abbandonato i piani per la pubblicazione per poi tornare sulla decisione anni dopo. Non sappiamo ancora se Lionsgate deciderà di trasporre in film o serie anche questa versione della storia.

E voi cosa ne pensate della serie animata di Twilight? Fatecelo sapere con un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.