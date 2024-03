Disney cancella diversi film perché non abbastanza buoni

Il CEO della Disney, Bob Iger dichiara la scelta di cancellare alcuni film in progetto perché non ritenuti abbastanza buoni

Durante la conferenza Morgan Stanley Technology, Media & Telecom del 2024, il CEO Disney, Bob Iger rivela la scelta di cancellare diversi prodotti negli ultimi mesi perché non ritenuti abbastanza validi. Il desiderio è quello di riportare l’azienda ai livelli qualitativi che aveva prima della pandemia. C’è la volontà di riconfermarsi come numero uno al botteghino, e difendere la proprietà intellettuale che si possiede. Per fare ciò è necessario che si passi diverso tempo in compagnia dei creatori, guardare i film ed impegnarsi ad un processo volto al miglioramento.

Disney si impegna a migliorare la qualità dei propri film

Non si deve lasciare per nessun motivo che ci sia l’ostacolo alla creazione di qualcosa di grande, motivo per cui bisogna dare il via libera solo per progetti nei quali si crede davvero. Bisogna puntare alla qualità ed è per questo che sono stati cancellati progetti ai quali si stava lavorando:

Devi eliminare le cose in cui non credi più, e non è facile in questo settore, perché o hai iniziato, o hai dei costi irrecuperabili, o si tratta di un rapporto con i tuoi dipendenti o con la comunità creativa. Non è una cosa facile, ma bisogna prendere decisioni difficili. Noi abbiamo fatto queste scelte difficili. Non lo abbiamo detto pubblicamente, ma abbiamo già abbandonato alcuni progetti che non ci sembravano abbastanza forti.

Bob Iger ha anche ammesso che la Disney ha prodotto troppi sequel negli ultimi anni, perciò torneranno sui loro passi e li produrranno solo se c’è una storia abbastanza forte da meritarli. Inoltre, ha parlato della concorrenza a Netflix dichiarando che vorrebbero arrivare agli stessi livelli in termini di capacità tecnologica, soprattutto ora che si trovano in possesso delle risorse per sviluppare questa tecnologia.

E voi cosa ne pensate della qualità Disney negli ultimi suoi film?

