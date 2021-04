Super Smash Bros. Ultimate: torneo “Occhio che scoppia!”

Il torneo “Occhio che scoppia” si rivelerà esplosivo per il roster di Super Smash Bros. Ultimate effettuando una scrematura tematica globale

Anche questa settimana, siamo qui per parlare del prossimo torneo online di Super Smash Bros. Ultimate: dopo due eventi di fila che hanno portato contenuti inediti nel gioco, infatti, abbiamo a che vedere con una competizione che effettuerà una scrematura tematica su due fronti. In “Occhio che scoppia!”, come lascia intuire il titolo, potremo scegliere solo i personaggi dotati di mosse esplosive e potremo usare esclusivamente gli strumenti che causano lo stesso tipo di danni. Nella nostra guida non lo abbiamo ancora specificato, ma le esplosioni sono la fonte di danni più pericolosa.

Occhio, che il torneo di Super Smash Bros. Ultimate scoppia!

Partiamo “a bomba” specificando quali personaggi prenderanno parte al torneo di Super Smash Bros. Ultimate. In ordine, avremo a che fare con Link, Samus, Sheik, Link Bambino, Snake, Link Cartone, Mega Man, i Fucilieri Mii, Bowser Junior, Duo Duck Hunt, gli Inkling e, sul fronte DLC, Banjo e Kazooie e Steve. In quanto agli strumenti, oltre alla Sfera Smash troveremo tutti gli ordigni: Capsula, Bomber, Cassa esplosiva, Sfera Smash finta, Steel Diver, Pistola Banana, Bob-Omba, Bomba di Prossimità, Vischiobomba, Bomba Radioguidata, Radiomina, Bomba X e Bomba Hocotate.

Le regole sono sempre le stesse: si tratta di scontri a tempo dalla durata di due minuti e mezzo, con Barra Smash Finale attiva e comparsa di strumenti nella media. Tuttavia, per quanto concerne gli scenari disponibili, non verrà effettuata alcuna scrematura di sorta. Naturalmente, non introducendo contenuti inediti, questo evento durerà solo tre giorni. Il torneo avrà inizio dopodomani, venerdì 16 aprile, e avrà termine lunedì 19. La competizione si aprirà alle otto di mattina per poi concludersi allo stesso orario.

