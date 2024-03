Ad oggi il podcast è la rivoluzione della radio, un nuovo mezzo di comunicazione e intrattenimento per parlare dei vostri argomenti preferiti e creare un’audience. In questa guida scoprirai come realizzare podcast, con alcuni consigli e trucchi

Il podcast è diventato, nel corso degli anni, un mezzo di intrattenimento sempre più popolare, un modo per parlare degli argomenti che più mastichiamo e condividere pareri e teorie, ma anche consigli, news e molto altro con gli spettatori. Un esempio di podcast popolare potrebbe essere quello di Fedez e Luis Sal, Muschio Selvaggio. Anche se purtroppo quest’ultimo è stato stravolto per il litigio tra i due conduttori e, dopo una causa in tribunale, alla fine Muschio Selvaggio diventa proprietà di Luis Sal. Dopo la speculazione, vediamo come realizzare podcast!

Microfono | Come realizzare podcast: trucchi e consigli

Ovviamente per poter realizzare un buon podcast c’è bisogno di un microfono, altrimenti che senso avrebbe una radio dove i conduttori non parlano? Diciamo che potrebbe anche andare bene il microfono dello smartphone, se di per sé è un microfono buono. Questo strumento è la chiave per condurre un podcast e rimanere in contatto con gli spettatori, comunicare news, teorie, pareri e qualsiasi cosa vi venga in mente. In tutta sincerità, però, per condurre un podcast ci sentiremmo di usare più uno strumento ad hoc. Ci sono vari tipi di microfoni, quelli a nastro, quelli a carbone e anche quelli piezoelettrici. La differenza importante però sta tra il microfono dinamico e il microfono a condensatore. Quest’ultimo in media garantisce una qualità superiore, è più sensibile e restituisce un suono più preciso. Quello dinamico in media è più economico, ma anche molto più resistente, infatti spesso è usato nell’ambito della musica dal vivo.

Computer | Come realizzare podcast: trucchi e consigli

Tempo fa l’unico modo per realizzare dei podcast era tramite l’uso del computer, ma al giorno d’oggi è possibile usare anche un tablet o perfino uno smartphone. Però ci sentiamo sempre di realizzare tutto in maniera professionale e quindi dotarsi di un’attrezzatura adeguata e dei cablaggi necessari per collegare il microfono al device. Nella maggior parte dei casi, un buon microfono si può connettere solo ad un computer, infatti prevede l’uso di connettori XLR o jack. Potrebbe dunque essere necessario usare degli adattatori con uscita jack 3.5, USB o USB-C. Se poi vuoi fare registrazioni audio in multitraccia, a quel punto hai bisogno di una scheda audio esterna dedicata oppure un mixer. La scheda audio elabora il flusso sonoro e svolge il ruolo di interfaccia tra i vari dispositivi. Il mixer invece è un hardware che si occupa della miscela di diversi segnali audio.

Webcam | Come realizzare podcast: trucchi e consigli

Ora, principalmente un podcast è solo una trasmissione radiofonica moderna, con la differenza che invece di essere trasmessa su una stazione radio, si trasmette su internet. Le trasmissioni radiofoniche di solito non hanno una telecamera, almeno fino a qualche tempo fa. Quindi, vuoi rimanere al passo dei tempi e magari fare il pacco completo? Allora ti serve una webcam oppure una telecamera. Certo, non è necessario, ma crediamo che un podcast con una webcam sia anche più interessante da seguire, crea più connessione tra pubblico e conduttori. Se vuoi prendere una webcam, automaticamente devi anche prendere una scheda audio o un mixer, specialmente se la webcam ha un proprio microfono e hai bisogno di gestire due ingressi.

Programma di registrazione audio | Come realizzare podcast: trucchi e consigli

Arrivati a questo punto, una volta che hai scelto il tuo microfono e la tua webcam, ora ti resta davvero l’imbarazzo della scelta sul programma di registrazione audio. Perché diciamo questo? Se giri su internet, ne puoi trovare davvero tantissimi, sia gratis che a pagamento. Se hai un device Apple, hai già un programma di registrazione audio preinstallato, integrandolo con un programma video come Garage Band e iMovie. In alternativa puoi optare per altri programmi a pagamento come Logic Pro oppure Final Cut Pro. I PC con sistema operativo Windows purtroppo non hanno un programma di registrazione preinstallato, ma ce ne sono di alcuni gratuiti come Audacity per l’audio e Avidemux per il video. Oppure puoi optare per programmi a pagamento come Pro Tools o le applicazioni di Adobe Creative Suite.

Hosting | Come realizzare podcast: trucchi e consigli

Sei arrivato al punto in cui hai tutta l’attrezzatura a disposizione. Puoi registrare i tuoi podcast. Ma che fai, non li pubblichi da qualche parte? Oggi puoi pubblicare tutti i tuoi podcast su molte piattaforme a tua scelta. Che sia gratis o a pagamento dipende da quanto spazio di archiviazione vuoi e la larghezza della banda. Le piattaforme più famose su cui puoi pubblicare i podcast sono Spotify, Amazon Audible e anche Google Podcast. Ci sono anche Spreaker, Simplecast e Transistor.fm. La scelta spetta a te!

In bocca al lupo!

Speriamo che la guida ti sia stata utile! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del web e dei social e molto altro.