True Detective: dove vedere tutte le stagioni dell’iconica serie crime

Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, dove vedere tutte le stagioni di True Detective, iconica serie true crime che ha un singolo difetto: la prima stagione… è troppo bella!

Quando qualcosa diventa un cult? Quando lascia un’impronta indelebile nel mondo di appartenenza e quando difficilmente le opere successive dello stesso genere potranno mai veramente avvicinarglisi. Questo è il caso della prima stagione di True Detective, serie antologica di gialli creata da Nic Pizzolatto per HBO, che ha sublimato il genere del true crime con una storia avvincente, personaggi iconici e uno dei finali più emozionanti del mondo delle serie TV. Le successive stagioni (attualmente sta andando in onda la quarta) non sono assolutamente di scarsa qualità, anzi, ma soffrono di un paragone troppo settato verso l’alto per poter effettivamente gareggiare. Insomma: il vero difetto delle stagioni successive alla prima di True Detective è proprio… la prima stagione.

Perché vedere True Detective?

Ogni stagione di True Detective è una storia a se stante, con un cast e un’ambientazione completamente diversi, incentrata su un nuovo caso di omicidio investigato da due o più detective. La serie ha acquisito seguito e ammirazione grazie alla sua atmosfera, cupa e opprimente, spesso permeata da un senso di inquietudine e mistero che attanagliano lo spettatore. Tecnicamente immenso sotto ogni aspetto: regia, fotografia e comparto musicale. Il simbolismo e i riferimenti letterari fanno da base a dialoghi spesso intricati, ma profondi e filosofici e sono narrati da personaggi complessi, molto spesso tormentati, con un passato oscuro e dei demoni da affrontare. Vi abbiamo fatto venire voglia di recuperarla? Vi spieghiamo anche dove poter vedere True Detective: non ci sono molte opzioni in questo caso.

Dove vedere True Detective in streaming? Solo su Now TV!

Essendo una serie HBO, tutte le stagioni di True Detective sono disponibili su Now TV. Trovate il link qua sotto da cui accedere alla piattaforma!

Gli abbonamenti di NOW TV per le serie TV

Qui sotto un riepilogo degli abbonamenti disponibili per l’intrattenimento su NOW TV (escludiamo lo sport perché non è la sede adatta).

14.99€ mensile, 11.99€ per 12 mesi (permanenza minima di 12 mesi) Serie TV e Show I film più attesi 2 visioni in contemporanea On demand senza pubblicità Audio Dolby Digital 5.1

11.99€ mensile, 9.99€ per 12 mesi (permanenza minima di 12 mesi) Serie TV e Show I film più attesi

8.99€ mensile, 6.99€ per 12 mesi (permanenza minima di 12 mesi) Serie TV e Show



Buona visione!

E questo è tutto: ora sapete dove poter vedere tutte le stagioni di True Detective! Fateci sapere se conoscevate già la serie HBO e se state seguendo la quarta season qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news e le guide sul mondo del cinema e delle serie TV!

