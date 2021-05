Resident Evil Village: ecco la lista trofei completa!

Uscito da qualche giorno e già sulla bocca di tutti, Resident Evil Village è il nuovo capitolo della serie targata Capcom e, in questa breve guida, ne vogliamo vedere la lista trofei completa insieme a voi

Abbiamo spesso espresso il nostro amore incondizionato nei confronti di Resident Evil VII, un titolo sicuramente non perfetto e che pecca in molti aspetti, ma che ha saputo ridare linfa vitale ad un brand che si era andato negli anni perdendo. Il suo sequel effettivo, Resident Evil Village, è da poco sugli scaffali di tutto il mondo e noi stiamo lavorando alacremente per portarvi la nostra recensione il prima possibile. La nuova avventura di Ethan inizia quando, in un giorno come tanti, Chris Redfield irrompe nella sua vita uccidendo la moglie Mia e rapendo sua figlia. Così parte il nuovo viaggio del nostro protagonista, che lo porterà nelle braccia di Lady Dimitrescu. Sfortunatamente non stiamo parlando letteralmente.

Prima di iniziare

In attesa della nostra recensione, abbiamo pensato di portarvi una lunga lista di guide a tema Resident Evil Village. Siamo partiti dalle cose da sapere prima di iniziare il gioco e dai trucchi e consigli per giocare al meglio, per poi passare a come fare soldi (Lei) velocemente, alla posizione di tutte le statue nella stanza delle abluzioni e molte altre sono in arrivo. In questa sede prenderemo invece in analisi la lista trofei completa di Resident Evil Village, che consta di 39 trofei di bronzo, 6 trofei d’argento, 3 trofei d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Ricordiamo a chiunque non voglia sapere assolutamente nulla sugli sviluppi narrativi del nuovo capitolo della serie di Capcom, che guide come queste contengono ovviamente spoiler, seppur minimi. Sconsigliamo quindi la lettura a chi vuole rimanere completamente blind. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Resident Evil Village: lista trofei completa

Qui di seguito trovate la prima parte dei trofei di bronzo di Resident Evil Village:

Attenti al lupo! : Sopravvivi all’attacco dei lycan;

: Sopravvivi all’attacco dei lycan; I quattro signori : Scappa dalla miniera;

: Scappa dalla miniera; Ethan l’ammazzavampiri : Sconfiggi la mutazione di Dimitrescu;

: Sconfiggi la mutazione di Dimitrescu; Ciao, bambolina : Sconfiggi Donna e Angie;

: Sconfiggi Donna e Angie; Pesce fuor d’acqua : Sconfiggi la mutazione di Moreau;

: Sconfiggi la mutazione di Moreau; Secondo round : Sconfiggi Urias nella fortezza;

: Sconfiggi Urias nella fortezza; Ethan e il calice di pietra : Posiziona il Calice dei Giganti nel luogo della cerimonia;

: Posiziona il Calice dei Giganti nel luogo della cerimonia; Principio di eliminazione : Sconfiggi la mutazione di Heisenberg;

: Sconfiggi la mutazione di Heisenberg; Le radici del male : Trova il megamicete nelle rovine sotterranee;

: Trova il megamicete nelle rovine sotterranee; Un papà modello : Completa la storia a difficoltà normale o superiore;

: Completa la storia a difficoltà normale o superiore; Creativo : Crea un oggetto;

: Crea un oggetto; Nuovo cliente : Effettua un acquista dal Duca in modalità Storia;

: Effettua un acquista dal Duca in modalità Storia; Scassinatore : Sblocca una serratura semplice con un grimaldello;

: Sblocca una serratura semplice con un grimaldello; Restauratore : Combina le parti di un tesoro per ottenere la forma completa;

: Combina le parti di un tesoro per ottenere la forma completa; Cacciatore : Abbatti un animale in modalità Storia;

: Abbatti un animale in modalità Storia; Rotolare che passione : Completa un labirinto;

: Completa un labirinto; Mai dire gol : Sposta la palla dalla camera da letto allo studio adiacente;

: Sposta la palla dalla camera da letto allo studio adiacente; Odio i corvi : Abbatti 5 corvi volanti in modalità Storia;

: Abbatti 5 corvi volanti in modalità Storia; Quando la natura chiama… : Apri la porta di tutte le latrine del villaggio in un solo playthrough;

: Apri la porta di tutte le latrine del villaggio in un solo playthrough; Cambiamo aria!: Rompi tutte le finestre possibili nel castello Dimitrescu in un solo playthrough.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Resident Evil Village: lista trofei completa

Continuiamo con la seconda parte dei trofei di bronzo:

Scarto di fabbrica : Abbatti dei Soldati appesi al nastro trasportatore della fabbrica;

: Abbatti dei Soldati appesi al nastro trasportatore della fabbrica; Distanziamento sociale : Spingi via un nemico dopo aver parato il suo attacco in modalità Storia;

: Spingi via un nemico dopo aver parato il suo attacco in modalità Storia; Cecchino : Sconfiggi un nemico da lunga distanza con un fucile di precisione in modalità Storia;

: Sconfiggi un nemico da lunga distanza con un fucile di precisione in modalità Storia; Tre al prezzo di uno : Sconfiggi almeno tre nemici con un singolo attacco in modalità Storia;

: Sconfiggi almeno tre nemici con un singolo attacco in modalità Storia; Cotta a puntino : Dai fuoco a una Moroaica in modalità Storia;

: Dai fuoco a una Moroaica in modalità Storia; Riflessi fulminei : Devia una freccia infuocata con un’arma da mischia in Modalità Storia

: Devia una freccia infuocata con un’arma da mischia in Modalità Storia Capobranco : Sconfiggi Varcolac Alfa in modalità Storia;

: Sconfiggi Varcolac Alfa in modalità Storia; Davide contro Golia : Sconfiggi Urias durante il primo attacco dei lycan nel villaggio;

: Sconfiggi Urias durante il primo attacco dei lycan nel villaggio; Fotoreporter : Usa la modalità foto;

: Usa la modalità foto; Settebello : Accumula esattamente 777 Lei, 7777 Lei oppure 77777 Lei in modalità Storia;

: Accumula esattamente 777 Lei, 7777 Lei oppure 77777 Lei in modalità Storia; Cartografo : Completa la mappa del villaggio;

: Completa la mappa del villaggio; Capra! : Distruggi una capra tutelare;

: Distruggi una capra tutelare; Capra Crepa! : Distruggi tutte le capre tutelari;

: Distruggi tutte le capre tutelari; Armaiolo : Personalizza un’arma con una parte di modifica;

: Personalizza un’arma con una parte di modifica; Approvato da Kendo : Personalizza tutte le armi con le rispettive parti di modifica in modalità Storia;

: Personalizza tutte le armi con le rispettive parti di modifica in modalità Storia; Esperto di Bricolage : Crea tutte le tipologie di oggetti disponibili nel menù “crea”;

: Crea tutte le tipologie di oggetti disponibili nel menù “crea”; Artigiano : Ottieni tutti i progetti per creare oggetti;

: Ottieni tutti i progetti per creare oggetti; Lettore accanito : Leggi tutti i documenti in modalità Storia;

: Leggi tutti i documenti in modalità Storia; Re delle combo: Effettua una combo di almeno 30 in modalità Mercenari.

I trofei d’argento – Resident Evil Village: lista trofei completa

Qui di seguito, la breve lista dei trofei d’argento di Resident Evil Village:

Papà dell’anno : Completa la storia a difficoltà Estrema o superiore;

: Completa la storia a difficoltà Estrema o superiore; Papa ha fretta! : Completa la storia in un massimo di 3 ore;

: Completa la storia in un massimo di 3 ore; Viaggio Low Cost : Completa la storia spendendo un massimo di 10000 Lei;

: Completa la storia spendendo un massimo di 10000 Lei; Mercenario Leggendario : Ottieni valutazione S o superiore in tutti i livelli della modalità Mercenari;

: Ottieni valutazione S o superiore in tutti i livelli della modalità Mercenari; Collezionista di modelli : Visualizza i modelli di tutti i personaggi e le armi nel menù Bonus;

: Visualizza i modelli di tutti i personaggi e le armi nel menù Bonus; Collezionista d’Arte: Visualizza tutti i concept art.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Resident Evil Village: lista trofei completa

Continuiamo con i tre trofei d’oro:

Papà migliore al mondo : Completa la storia a difficoltà Villaggio delle ombre;

: Completa la storia a difficoltà Villaggio delle ombre; Mai fidarsi degli intrugli : Completa la storia usando massimo 4 oggetti curativi;

: Completa la storia usando massimo 4 oggetti curativi; Alla vecchia maniera…: Completa la storia usando solo armi da mischia (alcuni scontri con boss esclusi).

Infine, scopriamo insieme il titolo dell’immancabile trofeo di platino:

Ethan Winters: Ottieni tutti i trofei.

Buona caccia!

Termina qui questa nostra guida dedicata alla lista trofei completa di Resident Evil Village. Avete già acquistato il nuovo capitolo del franchise di Capcom? che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech!