Esport Revolution: presentati i team ufficiali

La stagione degli Esports sta entrando nel vivo e il team Esport Revolution ha annunciato i player che competeranno nei più importanti eventi in Italia.

Il club Esports con sede in Campania ha reso noti, tramite un comunicato stampa, i roster che gareggeranno nei tornei più importanti d’Italia. Nato in Campania dalla collaborazione tra l’imprenditore napoletano Diego Trinchillo ed lo youtuber di FIFA Antonio Mercogliano (in arte “Tony Tubo”), il progetto è stato avviato mesi fa, iniziando con una lunga campagna di scouting. Dopo qualche mese, la neonata Esport Revolution è riuscita a trovare i talenti necessari per competere nei campionati più importanti d’Italia. Esport Revolution si presenta quindi sulla scena esportiva italiana con grandi ambizione, che già stanno consacrando il team come punto di riferimento in Campania e in tutto il Sud Italia.

Quali sono i team di Esport Revolution?

Le squadre che sono state formate competeranno nelle gare di Fortnite, Football Manager e Rocket League. In particolare, il team Esport Revolution di Rocket League fornirà per questa stagione i propri giocatori alla squadra di calcio dell’Empoli (neopromossa in serie A), la prima a creare una propria squadra di Rocket League scavalcando i confini del pallone. Ecco, di seguito, l’elenco dei team e dei giocatori che li compongono:

Fortnite : Michele Castagna “Casty”; Pietro Bessi “W3irox”; Amanpreet Lal “Aman”

: Michele Castagna “Casty”; Pietro Bessi “W3irox”; Amanpreet Lal “Aman” Football Manager : Alessandro Langella “Lucullusgames”

: Alessandro Langella “Lucullusgames” Rocket League di Empoli Calcio : Andrea Gioia “Wilow”; Jacopo Sarno “Regal”; Michele Tramice “Mike”

: Andrea Gioia “Wilow”; Jacopo Sarno “Regal”; Michele Tramice “Mike” Rocket League di Esport Revolution: Davide Fabbri “Faber”; Paolo Barra “Strow”; Lorenzo Uccetta “Iprime”; Nik Trottner “Borrel”; Salvatore Poimeni “Crashetto”

Oltre a tutto ciò, sempre all’interno della partnership con l’Empoli, il prossimo fine settimana si terrà a Roma il BeSports, torneo di PES della serie B di calcio, che vedrà impegnati Maurizio Sarcina e Cristian Esposito che vestiranno la maglia della squadra toscana.

