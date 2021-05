Resident Evil Village: trucchi e consigli per sopravvivere al meglio

In questa guida vi sveleremo tanti trucchi e consigli utili per sopravvivere al meglio nel terrificante mondo di Resident Evil Village

Ormai manca solamente un giorno all’uscita di Resident Evil Village, il nuovo survival horror dalle tinte gotiche di Capcom. Tantissime persone sono davvero impazienti di mettere le mani su questo titolo e fra loro sono presenti anche numerosi neofiti del genere.

Per alcuni nuovi giocatori però potrebbe essere difficile approcciarsi a un gioco di questo tipo, specialmente se non hanno mai toccato prima un survival horror. Per aiutare questi neofiti abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare tanti trucchi e utili consigli per sopravvivere al meglio nel terrificante mondo di Resident Evil Village.

Potere all’esplorazione

Per inaugurare la nostra lista di trucchi e consigli per Resident Evil Village, vogliamo parlarvi di uno degli aspetti più importanti di ogni survival horror che si rispetti: l’esplorazione. Nel corso del gioco vi ritroverete di sicuro a passare più volte attraverso aree ostili e terrificanti da dove non vedrete l’ora di allontanarvi. In questi casi però è importante tenere a freno la paura e concentrarsi nell’esplorare accuratamente ogni angolo della zona. Questo perché le mappe di Resident Evil sono note per avere un gran numero di oggetti nascosti nei luoghi più impensabili e per sopravvivere in maniera efficace voi avrete bisogno del maggior numero di risorse possibili.

Inoltre in Resident Evil Village esplorare sarà ancora più importante rispetto al passato, dato che oltre a risorse di vario tipo potrete trovare anche dei tesori. Generalmente questi oggetti vengono segnalati da una piccola lucetta bianca lampeggiante, ma a volte potrebbero trovarsi anche all’interno di contenitori oppure sui cadaveri. I tesori non avranno un utilizzo pratico per il vostro personaggio ma il mercante del gioco li acquisterà a caro prezzo. In questo modo potrete guadagnare facilmente grandi somme di denaro che vi permetteranno di acquistare ancora più oggetti.

Sfruttare ogni risorsa – Resident Evil Village: trucchi e consigli

Qui sopra vi abbiamo appena spiegato l’importanza dell’accumulare risorse ma purtroppo non potrete semplicemente andare in giro a raccogliere ogni singolo oggetto. Questo perché l’inventario del vostro protagonista è limitato e di conseguenza non avrete abbastanza spazio per poter raccogliere ogni singola cosa. Lasciarsi indietro degli oggetti utili però è davvero un peccato, quindi noi vi consigliamo di mettere in pratica alcuni accorgimenti che vi permetteranno di sfruttare al meglio tutte le risorse.

Innanzitutto noi vi suggeriamo di variare il più possibile le armi che utilizzate durante i combattimenti, in modo da evitare eccessivi accumuli di munizioni. Ad esempio, anche se state affrontando un nemico molto debole ai colpi del fucile a pompa, è consigliabile utilizzare la pistola in caso abbiate da parte un numero eccessivo di munizioni.

Un altro metodo per sfruttare al massimo gli oggetti è quello di consumarli volontariamente nel momento in cui ne trovate di altri. Per esempio se avete l’inventario pieno di cure ma volete raccogliere un altro oggetto potete sempre decidere di fare spazio curandovi anche se siete solo lievemente danneggiati. In più a volte potreste voler sacrificare alcune risorse abbastanza comuni in favore di altre più rare o utili. Per esempio in caso abbiate bisogno di spazio per raccogliere 5 colpi di fucile a pompa potrebbe essere saggio scartarne 20 per la pistola.

Ogni proiettile conta – Resident Evil Village: trucchi e consigli

Come avrete già intuito dai nostri precedenti trucchi e consigli, in Resident Evil Village la gestione delle risorse è un aspetto fondamentale. In particolare nel corso del gioco sarà sempre molto importante prestare attenzione ai vostri proiettili, dato che restare a corto significherebbe avere grossi problemi nel proseguire.

Di conseguenza noi vi esortiamo ad impegnarvi in ogni scontro per cercare di mandare a segno ogni singolo proiettile. In un gioco come Resident Evil non c’è nulla di peggio che mancare un colpo, specialmente se state utilizzando un’arma molto potente. Per questo è importante che impariate ad utilizzare sempre l’arma più efficace contro ogni tipologia di nemico. Ad esempio se delle creature sono molto agili e tendono a tenersi a distanza è meglio utilizzare una pistola o una mitragliatrice piuttosto che il fucile a pompa o la magnum, così che in caso manchiate il bersaglio avrete delle perdite minori.

Scegliete le vostre battaglie – Resident Evil Village: trucchi e consigli

Di sicuro eliminare le terribili creature che infestano il villaggio del nuovo Resident Evil è molto soddisfacente, ma non per questo dovete sentirvi obbligati a farlo sempre. A volte potrebbe essere molto più furbo evitare di sprecare proiettili con dei nemici che non rappresentano una particolare minaccia. Inoltre potreste anche pensare di non uccidere i nemici che si trovano in alcune aree dove sapete che non farete più ritorno.

Questo però non vuol dire che dobbiate sempre evitare lo scontro a tutti i costi. A volte infatti potrebbe essere saggio provare comunque a combattere anche in quei casi in cui generalmente è consigliabile fuggire. Ad esempio quando avrete a che fare con alcuni dei nemici immortali presenti in Resident Evil Village potreste provare comunque ad attaccarli. Questo perché generalmente infliggendo abbastanza danni a queste creature sarete in grado di rallentarle oppure metterle fuori gioco per qualche minuto. In questo modo avrete tutto il tempo per esplorare con calma la zona e raccogliere oggetti che altrimenti avreste potuto perdere.

L’arte della sopravvivenza

