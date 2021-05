Resident Evil Village: ecco come fare soldi (Lei) velocemente

Il nuovo capitolo di Resident Evil permette di acquistare e vendere oggetti presso il negoziante. Vediamo insieme in questa guida come fare soldi (lei) velocemente in Resident Evil Village

Il nuovo Resident Evil si pone come il seguito diretto di Resident Evil 7 Biohazard. Questo nuovo capitolo porta infatti avanti la storia di Ethan Winters e ambienta le vicende in un nuovo e spaventoso setting, ovvero un villaggio dell’Europa orientale. Il viaggio di Ethan alla ricerca della figlia Rosemary viene ostacolato da numerosi e inquietanti personaggi. Tra i quali spicca decisamente la figura, molto discussa in rete, di Lady Dimitrescu. Nel corso della storia, Ethan attraverserà diverse ambientazioni, dal già citato villaggio, infestato da licantropi assassini, al Castello Dimitrescu, di origine medievale e con decorazioni interne barocche. Per essere più efficaci in combattimento occorre potenziare le proprie armi tramite i lei, la valuta in game. Ecco quindi come come fare soldi (Lei) in Resident Evil Village velocemente.

Valuta in game e progressione

Anche in questo Resident Evil Village, come negli altri capitoli, è presente un ampio sistema di progressione. Centrale è qui il ruolo del Duca. Il Duca è il venditore che il giocatore può trovare in luoghi specifici della mappa e con il quale può acquistare o vendere oggetti e armi. Le armi vanno dalle classiche pistole a shotgun fini a fucili da cecchino. Dal venditore si possono ottenere, oltre ai potenziamenti delle armi da fuoco, anche diverse ricette che influiscono sulle statistiche attivando abilità passive. Nel gioco possiamo esplorare a nostro piacimento i luoghi per trovare oggetti sia necessari al proseguimento della trama, che rivendibili dal Duca. Andiamo in questa guida a vedere come fare soldi (Lei) velocemente in Resident Evil Village.

Upgrades – Resident Evil Village: come fare soldi (Lei) velocemente

i lei in questo gioco sono abbastanza difficili da trovare. Se volete effettuare gli upgrade per il vostro armamentario potrete farlo dal Duca. Tuttavia, troverete i lei molto lentamente. Per questo vi serviranno dei metodi per ottenerli in modo rapido. Come molti altri item nel gioco, anche i lei sono una risorsa limitata. Non ne avrete mai a sufficienza per acquistare subito tutto quello che volete o che vi serve dal negoziante. Questo non significa però che non potrete acquistare nulla. Nel gioco esistono modi per ottenere una grande quantità di lei facendo particolare attenzione, basta sapere dove guardare. Vediamo come.

Lei fantastici e dove trovarli – Resident Evil Village: come fare soldi (Lei) velocemente

Questi di seguito sono i modi che vi permetteranno di ottenere lei in modo rapido:

1 . Rompere casse, giare e vasi.

. casse, giare e vasi. 2 . Uccidere nemici per ottenere lei e teschi di cristallo.

. Uccidere per ottenere lei e teschi di cristallo. 3 . Sparare ai luccichii per ottenere frammenti di cristallo.

. Sparare ai per ottenere frammenti di cristallo. 4 . Vendere tesori .

. Vendere . 5 . Aprire le serrature per ottenere materiali.

. Aprire le per ottenere materiali. 6. Vendere le armi inutilizzate.

I lei si trovano dappertutto in Resident Evil Village. specialmente all’interno di oggetti che si possono rompere come vasi e soprammobili. Di conseguenza prestate attenzione all’interazione ambientale e cercate di rompere quanti più oggetti possibile nella vostra esplorazione. Le casse, in particolare, sono facili da notare per via del nastro giallo che le ricopre. Tuttavia, potrete rompere anche altri oggetti, come i già citati vasi all’interno del castello Dimitrescu. Non disperate se all’interno non troverete soldi, verrete ricompensati comunque con altri materiali utili come munizioni o materiale per il crafting.

Strategie – Resident Evil Village: come fare soldi (Lei) velocemente

A prima vista può sembrare che evitare i combattimenti e risparmiare munizioni sia la cosa migliore da fare in un gioco survival come questo. Tuttavia, uccidere nemici è un bel modo per ottenere dei soldi extra. I nemici lasceranno per terra risorse o munizioni se li ucciderete. Ma in alcuni casi dropperanno anche soldi (lei) e teschi di cristallo. Questi ultimi possono essere venduti al Duca per la cifra di 900 lei ciascuno. Per questo uccidere licantropi e altre creature è uno dei modi più rapidi per riempire il vostro conto virtuale.

I tesori si trovano sparsi per tutto il villaggio e se li riporterete dal Duca, vi ricompenserà molto bene. Molti di questi li troverete semplicemente esplorando, mentre altri sono rinchiusi all’interno di cassetti e contenitori. Per questi dovrete utilizzare i grimaldelli, che purtroppo sono rari da trovare. Nel gioco infatti, saranno presenti in numero limitato e disponibili solo in luoghi specifici. Dato che potrete vendere tutti i vostri item, fate attenzione dunque a non vendere i grimaldelli. I tesori che potete trovare vi daranno delle ricompense molto più soddisfacenti.

Altri consigli altrettanto utili

Per concludere, abbiamo visto come fare soldi (lei) più velocemente in Resident Evil Village. Un’ultima cosa che possiamo fare è ottenere i frammenti di cristallo. Questi si trovano sia esplorando che sparando ai punti luminosi in particolari luoghi nascosti. Possiamo trovarne uno ad esempio nello scudo della statua della Maiden of War. Cercate in questi luoghi e otterrete dei tesori in più da vendere per ulteriori lei. Inoltre, nel gioco potrete vendere al Duca le armi che non usate. Potrà sembrare contro intuitivo, ma lungo la storia verrete in possesso di armi che richiederanno lo stesso tipo di munizioni. Ad esempio, tutte le pistole useranno gli stessi proiettili. Nonostante questo, se volete la vostra arma indietro, potrete riacquistarla di nuovo dal Duca.

Ricordiamo che Village è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Google Stadia. Per acquistare titoli in sconto andate sul nostro link di Instant Gaming! Per rimanere aggiornati sulle ultime novità, restate sulle pagine di tuttoteK.