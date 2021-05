Resident Evil Village: cosa sapere prima di acquistare il gioco

In questo articolo vi diremo cosa c’è da sapere prima di acquistare Resident Evil Village, il nuovo survival horror di Capcom

Ormai manca sempre meno all’uscita di Resident Evil Village, il nuovo capitolo della nota saga di survival horror di Capcom. Tantissimi fan storici del brand non vedono l’ora di mettere le mani su questo titolo, ma sembra proprio che non siano gli unici.

A quanto pare infatti moltissimi nuovi giocatori vorrebbero approcciarsi per la prima volta alla serie con questo nuovo capitolo in uscita. Per aiutare i neofiti abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove vi diremo cosa c’è da sapere prima di acquistare Resident Evil Village.

L’inizio dell’incubo

Per aiutare i nuovi giocatori a sentirsi subito a proprio agio in Resident Evil Village vogliamo iniziare il nostro articolo parlando della storia di Ethan Winters, il protagonista di questo capitolo. Fate attenzione però, perché in questo paragrafo saranno presenti diversi spoiler sugli avvenimenti di Resident Evil 7. Di conseguenza, se avete intenzione di recuperare il capitolo d’esordio di Ethan, vi suggeriamo di non continuare a leggere questa prima parte del nostro articolo.

La storia di Ethan Winters inizia nel 2017 quando riceve un messaggio d’aiuto da sua moglie Mia, scomparsa ormai da più di tre anni. A quanto pare la donna è tenuta prigioniera all’interno di una fattoria sperduta nelle paludi della Louisiana e ha un disperato bisogno che suo marito corra a salvarla. Purtroppo Ethan si ritroverà immischiato in una situazione molto più pericolosa del previsto, dato che al suo arrivo scoprirà che Mia è stata infettata da una strana malattia che l’ha resa molto più forte, resistente e che le causa incontrollabili scatti d’ira. Inoltre sembra che questo virus abbia contagiato e fatto impazzire anche la famiglia Baker, gli originali proprietari della fattoria.

Dopo queste scoperte anche Ethan sarà catturato dalla famiglia ma riuscirà presto a fuggire grazie all’aiuto di Zoe, l’unico membro ancora sano di mente dei Baker. Insieme i due riusciranno anche a creare un siero in grado di curare gli infetti, ma sfortunatamente si ritroveranno con solo una singola dose che Ethan userà per curare Mia.

Purtroppo però, anche dopo aver finalmente curato sua moglie, i guai del protagonista non finiranno. Infatti mentre i due cercano di raggiungere un posto sicuro vengono improvvisamente attaccati da Eveline, una potentissima arma bio-organica in grado di controllare le azioni degli infetti. Questa piccola bambina, chiamata anche E-001, è la causa di tutto ciò che è accaduto nella fattoria e non ha nessuna intenzione di lasciar fuggire i due malcapitati. Per fortuna però Ethan riuscirà miracolosamente ad eliminare una volta per tutte questa creatura, grazie anche al provvidenziale aiuto del leggendario soldato Chris Redfield.

L’obiettivo di Ethan – Resident Evil Village: cosa sapere prima di acquistare il gioco

Ora che vi abbiamo raccontato il grosso degli avvenimenti di Resident Evil 7 è giunto finalmente il momento di introdurvi alla storia di Village. Il titolo è ambientato qualche anno dopo gli eventi di cui vi abbiamo parlato sopra e vede Ethan e Mia intenti a ricostruirsi una vita. I due sono tornati finalmente a vivere insieme e in questo periodo di pace sono anche riusciti ad avere una figlia: Rosemary.

Purtroppo però sembra proprio che la quiete non possa far parte della vita di Ethan. Infatti improvvisamente tutto ciò che aveva costruito in questo periodo gli viene strappato in un attimo nel momento in cui sua moglie viene uccisa e sua figlia rapita. Questo terribile attacco sembra essere stato organizzato da un misterioso culto con sede in Romania che ora ha intenzione di utilizzare Rose per eseguire una cerimonia occulta di qualche tipo.

Nonostante la situazione sembri disperata, Ethan è disposto a tutto pur di riavere indietro la sua bambina. Per questo motivo prende l’impulsiva decisione di partire immediatamente verso la montagne della Romania per salvare Rose. Purtroppo però anche in questo caso Ethan scoprirà che la situazione è molto più grave di quanto avesse inizialmente immaginato. Il luogo in cui ha sede questo culto infatti è infestato da terribili creature da incubo assetate di sangue. In più anche gli elementi di spicco della setta sembrano possedere delle abilità sovrumane che li rendono estremamente pericolosi. Ormai però Ethan è temprato dagli eventi di casa Baker e di sicuro sarà in grado di dare del filo da torcere a chiunque si frapporrà fra lui e sua figlia.

Minacce più grandi – Resident Evil Village: cosa sapere prima di acquistare il gioco

In Resident Evil 7 raramente vi troverete a combattere contro grossi gruppi di nemici, ma in Village invece questa sarà quasi la normalità. Il nuovo capitolo della serie infatti riprende appieno lo spirito del leggendario Resident Evil 4 e spesso metterà i giocatori davanti a minacce molto più grandi di quelle viste nel settimo capitolo. Per vostra fortuna nel corso del gioco potrete entrare facilmente in possesso di potentissime armi da fuoco in grado di sterminare con facilità anche i nemici più resistenti. Inoltre esplorando adeguatamente la mappa e con l’aiuto del mercante riuscirete a racimolare abbastanza risorse per affrontare ogni situazione.

Anche se in Village vi ritroverete a sparare di più rispetto a Resident Evil 7, questo non vuol dire che il gioco abbia una vena troppo action. A volte infatti potreste ritrovarvi in situazioni molto tese in cui le armi non potranno aiutarvi. Basti pensare alle pericolose vampire immortali presenti nella demo del castello. Inoltre, anche se avrete a disposizione un maggior numero di oggetti, questo non vuol dire che non corriate il rischio di finirli. Uno degli aspetti più importanti dei survival horror è la gestione delle risorse e trascurandolo potreste finire col ritrovarvi in delle situazioni davvero scomode.

Le facce dell’orrore – Resident Evil Village: cosa sapere prima di acquistare il gioco

Col tempo Resident Evil aveva iniziato a perdere la sua iconica atmosfera horror ma, grazie al settimo capitolo, la serie è riuscita a tornare ai suoi vecchi fasti. Adesso però molti giocatori temono che con l’uscita di Resident Evil Village si rischi di imboccare nuovamente una strada troppo legata all’azione.

Per fortuna però sembra proprio che gli amanti della paura non abbiano nulla da temere. Capcom infatti ha dichiarato più volte che nel corso dello sviluppo il team si è concentrato particolarmente nel bilanciare le sezioni d’azione e quelle horror. Inoltre grazie alle due demo rilasciate dalla compagnia abbiamo già diversi esempi pratici di questo bilanciamento. Basti pensare al campo di grano della demo villaggio e alla sezione nelle catacombe della demo castello. Da questi due piccoli estratti di Resident Evil Village sembra proprio che gli sviluppatori abbiano fatto un ottimo lavoro nel far coesistere horror e azione.

Pronti a sopravvivere

Qui si conclude la nostra guida su cosa sapere prima di acquistare il nuovo Resident Evil Village.

Resident Evil Village sarà disponibile dal 7 maggio per PC, PS4, PS5, Google Stadia, Xbox One e Xbox Series X | S.