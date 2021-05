Resident Evil Village: ecco la posizione delle statue nella sala delle abluzioni

Come trovare la posizione corretta delle statue nella sala delle abluzioni del nuovo Resident Evil Village? Ve lo spieghiamo in questa mini-guida!

È passato solo un giorno dall’arrivo sugli store del nuovo ed attesissimo survival horror di casa Capcom dopo la presentazione del trailer di lancio. I guai si sono già fatti strada nelle case di molti giocatori, sia per i meno esperti che per quelli più rodati. Molti di loro, infatti, sono rimasti bloccati in puzzle ed indovinelli ingenosi e dalla soluzione non scontata. Potete però, almeno in parte, stare più tranquilli! Oggi, uno di questi verrà svelato apposta per voi. In questa piccola guida, vi accompagneremo passo passo nel mondo di Resident Evil Village, in particolare nella sala delle abluzioni, indicandovi la corretta posizione delle statue.

Scopriamo la giusta posizione delle statue nella sala delle abluzioni di Resident Evil Village

Uno dei primi puzzle che bisogna affrontare in Resident Evil Village, è quello di trovare la posizione corretta delle statue poste all’interno della sala delle abluzioni. Le statue che dovremo raddrizzare sono in totale quattro e, l’unico indizio che abbiamo a disposizione, si trova in cima alla stanza. Esso è composto da una frase che recita:

Le donne sono cieche alle avances maschili, ma i poveri prenderanno i loro cambiamenti per dare al loro signore la loro generosità seminata, così che presto il vino possa scorrere.

L’indizio in corsivo fornisce un suggerimento su dove posizionarli. Vediamolo insieme passo per passo:

Per spostare le statue, posizionati dietro di loro ed utilizza la levetta sinistra ed il pulsante X per ruotarle.

Inizia posizionando i tre poveri uomini rivolti a sud della stanza, in modo che guardino l’uomo a cavallo.

Per quanto riguarda l’uomo a cavallo, rivolgi il suo sguardo verso Est, in modo che osservi la donna con la bottiglia di vino.

Per la signora con bottiglia di vino, la posizione corretta è con la faccia rivolta a Nord della stanza, per farla guardare direttamente la statua di Lady Dimitrescu.

Lady Dimitrescu, per ultima, dovrebbe essere rivolta verso Sud, facendola guardare la donna con la bottiglia di vino.

Seguite il procedimento indicato quì sopra alla lettera e la porta in fondo al pavimento inizierà ad aprirsi. Oltrepassato questo ostacolo siete pronti per continuare il viaggio per salvare la figlia di Ethan! La posizione delle statue all’interno della sala delle abluzioni, però, è solo uno dei punti di Resident Evil Village in cui molti giocatori, in particolar modo neofiti di questo genere, rimangono bloccati. Per far sì che nessuno venga lasciato indietro, abbiamo realizzato anche altre due piccole guide nelle quali vi spieghiamo tanti trucchi e consigli per sopravvivere e per raccimolare un bel gruzzoletto di monete.

Resident Evil Village, uscito il 7 maggio 2021, è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series S. In caso cercaste il risparmio, lo trovate insieme a tantissimi altri giochi su Instant Gaming! Restate con noi su tuttoteK per nuove guide e rimanere aggiornati su tutte le novità del mondo videoludico!