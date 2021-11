Ecco la nostra guida su come catturare Rotom nei remake di Diamante e Perla, appena usciti per Nintendo Switch

Dopo l’uscita dei remake di Diamante e Perla su Nintendo Switch, in molti si stanno prodigando per completare il Pokédex: ecco quindi la nostra guida su come catturare il Pokemon misterioso Rotom e ottenere anche tutte le sue diverse forme. Abbiamo già scritto altre guide su come ottenere altri Pokémon leggendari e misteriosi, come Manaphy, o Cresselia. Specifichiamolo, Rotom è ottenibile in entrambe le versioni del gioco!

Fase 1, completare il Pokédex

Per catturare dunque il Pokémon Plasma, occorrerà prima di tutto completare il Pokédex di Sinnoh. Infatti, Rotom sarà disponibile dopo aver visto almeno una volta tutti i Pokémon della quarta generazione. Attenzione: non si devono catturare tutti i Pokémon, basta averli visti, anche soltanto durante le gare a Cuoripoli o le lotte con allenatori e Capipalestra. Solo così ci sarà possibile sbloccare Rotom (e altri Pokémon leggendari e misteriosi di cui vi parleremo in altre guide sempre inerenti ai remake di Diamente e Perla).

Fase 2, lo spettrale Antico Chateu – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Rotom

Una volta completato il Pokédex di Sinnoh, dunque, il secondo passaggio da attuare per catturare Rotom nei remake di Pokémon Diamante e Perla è dirigersi all’Antico Chateu. Questo lugubre edificio si trova alla fine del Bosco Evopoli, poco più a nord dell’uscita dal bosco. Se vi ricordate, prima di uscire dal Bosco Evopoli c’è una coppia di alberelli che potevano essere abbattuti dalla MN Taglio (che si potrà utilizzare solo dopo aver ottenuto la Medaglia Bosco dalla Capopalestra di Evopoli Gardenia): una volta tagliati, andate sempre a nord fino a trovare l’Antico Chateu.

Entrate, salite le le scale e varcate la soglia della stanza al piano superiore, trovandovi davanti un lungo corridoio: qui dovrete andare a sinistra e trovare la stanza con una TV accesa (diversa dalle TV che si vedono sparse in tutto il gioco). Si ingaggerà quindi una lotta con un Rotom al livello 15. Mi raccomando, salvate i vostri progressi prima della lotta!

Fase 3, ottenere tutte le forme di Rotom – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Rotom

Come ben si sa, Rotom ha la possibilità di trasformarsi in cinque forme diverse: vediamo quindi come ottenerle tutte e cinque. Il procedimento è piuttosto semplice, ma anche qui servirà tornare in un luogo che già conosciamo: l’Edificio del Team Galassia di Evopoli. Occorre specificare che una volta catturato Rotom, vi verrà consegnata una Chiave Segreta (che finirà nella tasca Strumenti Base della nostra Borsa). Una volta all’Edificio del Team Galassia (con Rotom in squadra), dovrete dirigervi in una stanza a sinistra al piano terra: lì ci saranno una serie di elettrodomestici con cui potrete interagire.

In base a quale elettrodomestico sceglierete, il Pokémon Plasma assumerà una forma diversa. Le scelte possibili sono Rotom Calore (il forno, di tipo Elettro-Fuoco), Rotom Gelo (il frigorifero, Elettro-Ghiaccio), Rotom Taglio (il tagliaerba, Elettro-Erba), Rotom Lavaggio (la lavatrice, Elettro-Acqua) e Rotom Vortice (il ventilatore, Elettro-Volante): il Pokémon, nella sua forma base, è di tipo Elettro-Spettro.

Un Pokémon…elettrizzante!

Eccoci dunque alla fine della nostra guida per catturare Rotom nei remake di Pokémon Diamante e Perla, Diamante Lucente e Perla Splendente. Voi l’avete già catturato? Cosa ne pensate di questi remake? Ricordate, per questo e altri consigli seguite tuttoteK (anche per le ultime novità del settore), e per offerte imperdibili su videogiochi e affini visitate Instant Gaming! Ciao, e a presto!