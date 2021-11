The Beatles: Get Back è in arrivo domani su Disney+

TThe Beatles: Get Back, l’ambizioso documentario realizzato da Peter Jackson, arriva domani su Disney+

Solo Peter Jackson poteva realizzare l’impossibile, di nuovo! L’uomo capace di portare sul grande schermo le opere di Tolkien è il designato per creare questa docuserie sulla band più famosa di tutti i tempi. In uscita nelle giornate del 25, 26 e 27 novembre, The Beatles: Get Back vi aspetta su Disney+. Andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta!

Cosa sappiamo | The Beatles: Get Back

In questi quasi 4 minuti ci viene raccontato tutto ciò che vedremo. In The Beatles: Get Back sono tornati alla luce delle riprese vecchie 52 anni. Realizzata interamente con filmati mai visti prima e restaurati, fornisce lo sguardo più intimo e onesto sul processo creativo e sul rapporto tra John, Paul, George e Ringo mai filmato.

The Beatles: Get Back riporta il pubblico indietro nel tempo alle sessioni di registrazione della band del gennaio 1969, diventate un momento cruciale nella storia della musica. La docuserie mostra il processo creativo dei Beatles mentre tentano di scrivere 14 nuove canzoni in preparazione del loro primo concerto dal vivo in oltre due anni. Di fronte a una scadenza quasi impossibile, i forti legami di amicizia condivisi da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr sono messi alla prova.

La docuserie è composta da quasi 60 ore di filmati inediti girati in 21 giorni, diretti da Michael Lindsay-Hogg nel 1969, e da più di 150 ore di audio non ascoltato, la maggior parte del quale è stato chiuso in un caveau per oltre mezzo secolo. Jackson è l’unica persona in 50 anni ad aver avuto accesso a questo tesoro. Quello che emerge è un ritratto incredibilmente intimo dei Beatles, che mostra come, con le spalle al muro, potevano ancora contare sulla loro amicizia, il buon umore e il genio creativo.

I Beatles come non li avete mai visti

Mentre i piani deragliano e le relazioni sono messe alla prova, alcune delle canzoni più iconiche del mondo vengono composte ed eseguite. La docuserie presenta – per la prima volta nella sua interezza – l’ultima performance live dei Beatles come gruppo, l’indimenticabile concerto sul tetto di Savile Row a Londra, così come altre canzoni e composizioni classiche presenti nei due album finali della band, Abbey Road e Let It Be.

The Beatles: Get Back è prodotta da Disney in associazione con Apple Corps Ltd. e WingNut Films Productions Ltd. Tra i produttori troviamo anche Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon, Olivia Harrison, Peter Jackson, Clare Olssen e Jonathan Clyde. Alla regia, ovviamente, abbiamo Peter Jackson.

Cosa ne pensate di questa docuserie? Non state nella pelle come noi all’idea di vederla? Siete fan dei Beatles? Non fatevi scappare questa opportunità di vederli dietro le quinte e fateci sapere cosa ne pensate!

