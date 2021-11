Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: remake disponibile da oggi

Fine dell’attesa: le porte per Sinnoh sono (di nuovo) aperte e la coppia di remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è disponibile

Dopo una lunga ed estenuante attesa, nonché il tentativo dei leaker di mettere per l’ennesima volta nei guai la stampa di settore, è infine disponibile uno dei remake più attesi dell’anno: parliamo di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Così come la coppia originale (risalente al 2006 in Giappone e al 2007 in occidente) ha rappresentato il debutto del doppio schermo, la nuova Sinnoh segna uno dei primi titoli a tornare al formato classico. Con una veste grafica a metà strada tra lo stile chibi degli spinoff dell’era Wii e la messa a fuoco dinamica di Octopath Traveler, oggi potremo vedere la serie principale sotto una nuova luce.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: finalmente la nuova Sinnoh è disponibile!

Ricordiamo infatti che la coppia di giochi disponibile da oggi non è opera diretta di Game Freak: ad occuparsi di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente è stato infatti un altro team di sviluppo. Non che ILCA sia del tutto estraneo ai mostriciattoli da taschino, anzi. Anche Pokémon HOME, il servizio per gestire le creature su Switch (compatibilità con i giochi) e smartphone (scambi online), è opera loro. Sarà per questo che, dimostrando un rispetto reverenziale verso il materiale originale, gli sviluppatori hanno deciso di evitare la consueta opera di redesign applicata ai personaggi in caso di remake.

Nonostante la fedeltà, però, i due giochi non si negano le dovute migliorie del caso. Ad esempio il sottosuolo dei giochi originali ha lasciato posto ai Grandi Sotterranei. In queste grotte, potremo reperire specie di Pokémon assente nella fauna selvatica vista nel 2007. Allo stesso modo, i nostri compagni di avventura potranno seguirci anche senza stare nella loro Poké Ball, mentre in precedenza questa opzione era riservata al solo Parco Concordia. Infine, cosa più importante, l’utilizzo delle Macchine Nascoste tra le mosse della squadra non è più obbligatorio. Saranno invece i Pokémon selvatici nelle vicinanze ad aiutarci quando ci servirà. Vi faremo sapere le nostre opinioni a riguardo quanto prima.

Ora sta a voi dirci la vostra: farete vostri questi due remake?