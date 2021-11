GIGABYTE UD: la nuova serie di alimentatori

In nuovi alimentatori GIGABYTE UD (Ultra Durable) non solo sono potenti ed efficienti, ma anche belli da vedere

GIGABYTE TECHNOLOGY, produttore leader di hardware di gioco premium, ha annunciato oggi i nuovi alimentatori della serie UD – UD1000GM, UD850GM e UD750GM. La serie di alimentatori UD eredita lo spirito del design di prodotto GIGABYTE Ultra Durable, introducendo una varietà di materiali e soluzioni di alta qualità. Il design ultra resistente combina condensatori principali giapponesi di alta qualità, progettazione termica avanzata, ventola con cuscinetti idraulici intelligenti (HYB) da 120 mm e sei sistemi di protezione del circuito. Forniscono agli utenti una potenza stabile e di alta qualità e possono essere utilizzati per un tempo prolungato. Inoltre, i tre alimentatori UD hanno anche caratteristiche certificate 80 PLUS Gold, un design completamente modulare, sistema a rail singolo +12V e una struttura compatta. Sono la scelta migliore per i giocatori di fascia alta e gli overclocker.

GIGABYTE UD: tra efficienza e design

Le caratteristiche principali dei tre alimentatori della serie UD sono i condensatori principali giapponesi di alta qualità, il design termico avanzato, la ventola con cuscinetti idraulici intelligenti (HYB) da 120 mm e sei sistemi di protezione del circuito. I condensatori principali sono realizzati in Giappone e la durata è più di 4 volte superiore a quella dei condensatori convenzionali. La tecnologia termica avanzata si basa su un dissipatore di calore più grande del 200% o più rispetto allo standard che ottimizza il flusso d’aria. Le prestazioni di dissipazione del calore vengono incrementate di oltre il 10%, cosa che prolunga il ciclo di vita dei componenti. La vita utile della ventola del cuscinetto idraulico da 12 cm è 1,4 volte più lunga rispetto a quelle col cuscinetto tradizionale a manicotto. La ventola smetterà di ruotare, in modalità standby o quando il consumo energetico è inferiore al 20%, prolungando così la propria durata. Inoltre, la serie di alimentatori UD ha anche sistemi di protezione dei circuiti OVP/OPP/SCP/UVP/OCP/OTP, in modo che gli utenti possano utilizzarli in tutta tranquillità per molto tempo.

Specifiche tecniche

I tre alimentatori della serie UD hanno ottenuto la certificazione 80 PLUS Gold, raggiungendo oltre il 90% di efficienza energetica, consentendo ai giocatori un notevole risparmio sulle bollette dell’energia elettrica e di godere di una fonte di alimentazione stabile. Il design a rail singolo +12V consente agli utenti di utilizzarli senza dover preconfigurare la distribuzione della potenza. Il design completamente modulare permette di installare solo i cavi necessari, rendendo l’intero sistema più pulito e consentendo una migliore dissipazione del calore. Ogni alimentatore è provvisto di diversi connettori PCIe 6+2pin per supportare le schede grafiche di grande potenza. Vengono forniti, inoltre, due connettori CPU 4+4pin per supportare completamente le schede madri di fascia medio-alta. Inoltre, GIGABYTE ha migliorato il design precedente dell’intero circuito e ha adottato materiali di alta qualità per far si che l’alimentatore che prima aveva una lunghezza di 16 cm o addirittura 18 cm, si sia notevolmente ridotto a una dimensione di 14 cm. In modo tale che non solo ci sia più spazio per aumentare il flusso d’aria nel chassis, ma che possa anche essere installato molto più facilmente in differenti modelli di case.

GIGABYTE ha lanciato gli alimentatori della serie UD nella varietà di opzioni di potenza da 1000 watt, 850 watt e 750 watt per soddisfare le esigenze dei giocatori e degli overclocker di fascia alta, ottenere una migliore efficienza energetica e fornire potenza stabile. Inoltre, gli alimentatori della serie UD ereditano la concezione del design di prodotto GIGABYTE Ultra Durable, che può fornire una potenza stabile e di alta qualità, consentendo agli utenti di godere di un’esperienza di gioco eccellente in tutta tranquillità. È la scelta migliore per l’assemblaggio di sistemi informatici.

Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale.