In questo articolo vi spiegheremo come fare a catturare Cresselia, uno dei Pokémon leggendari più sfuggenti presenti nei remake di Diamante e Perla

Grazie a Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente tutti i fan della serie potranno rivivere sotto una nuova veste questi due amatissimi titoli per Nintendo DS. Di sicuro ora tanti di voi saranno impegnati a rigiocare appieno questi storici titoli e di conseguenza sarete certamente interessati a catturare tutti i Pokémon leggendari.

Queste creature però non sono affatto facili da trovare e senza la giusta pista potreste finire col perdere tantissimo tempo a cercarle. Uno dei Pokémon leggendari più rari dei remake di Diamante e Perla è Cresselia, e in questa guida dedicata vi spiegheremo come fare a trovarla e catturarla.

Completare il Pokédex

Il primo passo per trovare Cresselia è quello di completare tutto il Pokédex di Sinnoh. Per fortuna non dovrete necessariamente catturare ogni singolo Pokémon della regione, ma vi basterà averli almeno incontrati una volta. Questo vuol dire che esplorando accuratamente Sinnoh potrete completare il Pokédex senza dover necessariamente ricorrere agli scambi.

L’unico Pokémon che potrebbe darvi dei problemi è il leggendario di copertina opposto a quello della vostra versione del gioco, ma fortunatamente esiste un metodo molto semplice per vederlo. Per ottenere i dati di questi particolari leggendari infatti vi basterà andare a Memoride dopo aver battuto la lega e poi parlare con la nonna di Camilla. Una volta che avrete ottenuto i dati di tutti i Pokémon di Sinnoh, non dovrete fare altro che tornare a parlare con il Professor Rowan per ricevere il Pokédex Nazionale.

L’isola lunapiena – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Cresselia

Il prossimo passo verso la cattura di Cresselia vi porterà a Canalipoli, la città in cui si trova la palestra di tipo acciaio. Una volta arrivati in questo luogo, dovrete entrare nella casa che si trova nell’angolo in basso a sinistra del paesino. Qui troverete un bambino malato insieme a sua madre, e per procedere nella vostra ricerca dovrete parlare con entrambi. Successivamente dovrete uscire e parlare con il marinaio che aspetta in piedi accanto alla barca nel canale. Solitamente questo NPC vi permette di raggiungere solamente l’isola Ferrosa, ma questa volta potrete andare anche all’isola Lunapiena, cioè dove si nasconde Cresselia. Una volta arrivati su questo piccolo isolotto vi basterà fare due passi per trovarvi davanti al vostro tanto desiderato Pokémon Leggendario.

Inseguimento – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Cresselia

Ora che siete dinanzi a Cresselia starete sicuramente pensando che il vostro viaggio è giunto al termine, ma purtroppo non è affatto così. Interagire con questo Pokémon leggendario infatti non vi permetterà di combatterlo, ma bensì lo farà fuggire. A questo punto potrete utilizzare i dati di Cresselia registrati nel vostro Pokédex per rintracciarla, ma purtroppo anche in questo caso la ricerca non sarà per nulla semplice. Questo leggendario infatti cambierà posizione molto spesso e di conseguenza non potrete utilizzare volo per raggiungerlo. Esistono diversi metodi per riuscire a rintracciarlo, ma noi vi consigliamo di volare in una città adiacente ad un percorso con l’erba alta e ripetere il procedimento fino a quando Cresselia non si posizionerà in un luogo a voi comodo.

Quando sarete nello stesso percorso del vostro bersagli vi basterà girare un po’ nell’erba alta per trovarlo, ma prima di farlo vi consigliamo di prepararvi a dovere. Come tutti i Leggendari vaganti, Cresselia userà il primo turno disponibile per scappare, costringendovi così a ripetere tutta la ricerca dall’inizio. Per questo motivo vi consigliamo di mettere al primo posto un Pokémon in grado di bloccare la fuga all’avversario, come ad esempio un Golbat con malosguardo. In alternativa potete anche utilizzare status come il sonno o il congelamento per bloccarla, ma sono alternative molto più scomode e rischiose.

Questo è tutto

Qui si conclude la nostra guida su come catturare Cresselia nei remake di Pokémon Diamante e Perla.

