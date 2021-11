Ecco la nostra guida su come ottenere Manaphy e Phione nei remake di Diamante e Perla, appena usciti su Nintendo Switch

I remake di Pokémon Diamante e Perla, Diamante Lucente e Perla Splendente, sono usciti da pochi giorni, ed ecco qui la nostra guida su come catturare Manaphy e Phione, i due Pokemon leggendari introdotti per la prima volta nella quarta generazione. Innanzitutto, bisogna sapere che il loro ottenimento è limitato nel tempo: sarà infatti possibile riceverli fino a febbraio 2022. Fortunatamente, entrambi i Pokémon sono disponibili per tutte e due le versioni. Ma ecco quindi il procedimento.

Fase 1, ritorno a Giubilopoli

Il primo passo per catturare Manaphy e Phione nei remake di Diamante e Perla è recarsi a Giubilopoli: è importante però che prima si completino tutte le tappe per ottenere il PokéKron, e che si vinca anche la prima medaglia. Una volta ottenuta, infatti, la Medaglia Ciottolo da Pedro, il Capopalestra di Rupepoli, si dovrà tornare a Giubilopoli una seconda volta, e insieme al collaboratore del Professor Rowan Lucas (o Lucinda, in base a se si sarà scelto il personaggio maschile o femminile) si ingaggerà una lotta con due membri del Team Galassia. Subito dopo ci si dovrà dirigere alla sede della Giubilo TV, e arrivare fino al secondo piano.

Fase 2, il Dono Segreto – Pokémon Diamante Perla remake: come catturare Manaphy e Phione

Una volta al secondo piano di Giubilo TV, si arriverà di fronte a due persone, un uomo e una donna. Bisogna parlare con l’uomo e rispondere a entrambe le sue domande: alla seconda domanda si dovrà rispondere “WI-FI CONNESSIONE“. Solo così si potrà aggiungere al menù principale l’opzione Dono Segreto. Questa opzione permetterà al giocatore di scaricare tramite Internet o dei codici alcune speciali features per il gioco.

In passato il Dono Segreto aveva permesso di ottenere Pokémon rari negli altri titoli della saga dei mostriciattoli collezionabili, e questa volta non è da meno. Ecco quindi come catturare Manaphy (e in seguito Phione) nei remake di Pokémon Diamante e Perla: premere X e selezionare Dono Segreto, poi Tramite Internet (e avendo la connessione Wi-Fi accesa) si potrà scaricare l’uovo di Manaphy; se si avrà un posto in squadra verrà mandato lì, altrimenti andrà direttamente nel Box del computer. Dopodiché, non ci resta che iniziare a camminare per farlo schiudere.

Bonus vestiti! – Pokémon Diamante Perla remake: come catturare Manaphy e Phione

Una particolarità di questi remake di Diamante e Perla è la possibilità di cambiare i vestiti del proprio personaggio. Non è una personalizzazione così ampia come quella presente negli ultimi titoli della saga, in cui si potevano cambiare dal colore dei capelli alle scarpe, ma è comunque un modo di rendere più unica l’esperienza del giocatore. Le opzioni di abbigliamento sono piuttosto limitate, e anche piuttosto costose, se si è all’inizio del gioco, ma con un po’ di pazienza (e con molto denaro) si riusciranno a sbloccare tutti i tipi di vestiario.

C’è però la possibilità di scaricare i vestiti che i personaggi avevano in Pokémon Platino, in modo totalmente gratuito. Come? Con il Dono Segreto! Selezionando anche qui l’opzione Tramite Internet dal menù, si potrà scaricare l’outfit. Anche questa è una opzione limitata nel tempo: sarà disponibile fino a febbraio 2022. Per cambiare i vestiti si dovrà aspettare fino ad essere giunti a Rupepoli, all’Angolo del Look Il Metronomo.

Fase 3, quando il gioco si fa duro… – Pokémon Diamante Perla remake: come catturare Manaphy e Phione

Vi abbiamo spiegato dunque come catturare Manaphy nei remake di Pokémon Diamante e Perla: ecco invece come ottenere Phione. Il procedimento sarà più lungo del previsto, se avete appena iniziato a giocare, ma se avete un amico che è già più avanti col gioco ed è in grado di scambiare Pokémon con voi, allora siete a cavallo. Cosa serve, dunque? A parte Manaphy, dovrete catturare un Ditto.

Sembrerebbe facile, ma lo spawn è piuttosto basso in entrambi i luoghi in cui potrebbe apparire (il percorso 218 e il Giardino Trofeo, dietro la Villa Pokémon): attenzione, apparirà solo tramite PokéRadar! Una volta catturato, recatevi all’Ostello Pokémon di Flemminia e lasciatevi sia Manaphy che Ditto: dopo poco tempo avrete il vostro uovo, che una volta schiuso vi darà Phione.

Catturateli tutti!

Questa era, dunque, la nostra guida per catturare e ottenere Manaphy e Phione nei remake di Diamante e Perla! Voi li avete già catturati? Cosa ne pensate di questi remake?